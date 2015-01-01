А ЖЕНЕ СКАЖИ…
Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…»
А жене скажи, что, мол, так и так:
Я упал в степи, а во рту коньяк!
А жене скажи – мы к тебе зашли,
А потом мосты – раз! – и развели!
А жене скажи – пусть меня не ждёт,
У меня пока первый тайм идёт!
А жене скажи – я в театре был,
А в антракте ей позвонить забыл!
А жене скажи, что я в налоговой
И сдаю отчёт я итоговый!
А ещё скажи – буду позже я!
Коли есть на то воля божия!
Ты жене скажи – на балконе я!
Ей-то не видать из-за инея!
А ещё скажи – пусть меня не ждёт,
Без меня пускай чай садится пьёт!
А ещё скажи: «Ка зет пять эр у!»
Это наш пароль к маршрутизатору!
А ещё скажи, прямо прикажи:
Пусть и «жи», и «ши» пишет через «и»!
А ещё скажи – в книге «Тихий дон»
Я давным-давно спрятал миллион!
А жене скажи, не гуляла чтоб,
Ведь и так уже негде ставить проб!
А Петру скажи, чтоб губу не гнул
И шуруповёрт к четвергу вернул!
А ещё скажи, что, мол, «се ля ви»!
Что, мол, как хотишь, так, мол, и живи!
А жене скажи – пусть мужается!
Переменит пол, да венчается!
А ещё скажи, что её взяла!
И что мать её правою была!
А жене скажи – я в гробу видал
Весь супружний долг, что я не отдал!
А ещё скажи – я устал от лжи!
Я хожу, скажи, писать в гаражи!
А ещё скажи: колются ежи!
Пусть не лезет к ним – так ей и скажи!
Главное скажи: мне на телефон
Денег пусть пошлёт, объясню потом!
«Спина белая!» – ты жене скажи!
Подожди чуть-чуть, а потом заржи!
А ещё скажи, что я знаю всё.
Что – не говори. Знаю, да и всё!
Что же это я всё «скажи, скажи»?
Ты ж забудешь всё, лучше запиши!!
А жене скажи: «Уси-пусенька!
Утю-тю, моя малипусенька!»
А ещё скажи… Нет, не говори!
Просто поцелуй, прямо у двери!
Встретишь мать жены – поклонися ей!
Пожелай ей жить пару долгих дней!
© 2015 «Красная бурда»