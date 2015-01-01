А ЖЕНЕ СКАЖИ…

Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…»

А жене скажи, что, мол, так и так:

Я упал в степи, а во рту коньяк!

А жене скажи – мы к тебе зашли,

А потом мосты – раз! – и развели!

А жене скажи – пусть меня не ждёт,

У меня пока первый тайм идёт!

А жене скажи – я в театре был,

А в антракте ей позвонить забыл!

А жене скажи, что я в налоговой

И сдаю отчёт я итоговый!

А ещё скажи – буду позже я!

Коли есть на то воля божия!

Ты жене скажи – на балконе я!

Ей-то не видать из-за инея!

А ещё скажи – пусть меня не ждёт,

Без меня пускай чай садится пьёт!

А ещё скажи: «Ка зет пять эр у!»

Это наш пароль к маршрутизатору!

А ещё скажи, прямо прикажи:

Пусть и «жи», и «ши» пишет через «и»!

А ещё скажи – в книге «Тихий дон»

Я давным-давно спрятал миллион!

А жене скажи, не гуляла чтоб,

Ведь и так уже негде ставить проб!

А Петру скажи, чтоб губу не гнул

И шуруповёрт к четвергу вернул!

А ещё скажи, что, мол, «се ля ви»!

Что, мол, как хотишь, так, мол, и живи!

А жене скажи – пусть мужается!

Переменит пол, да венчается!

А ещё скажи, что её взяла!

И что мать её правою была!

А жене скажи – я в гробу видал

Весь супружний долг, что я не отдал!

А ещё скажи – я устал от лжи!

Я хожу, скажи, писать в гаражи!

А ещё скажи: колются ежи!

Пусть не лезет к ним – так ей и скажи!

Главное скажи: мне на телефон

Денег пусть пошлёт, объясню потом!

«Спина белая!» – ты жене скажи!

Подожди чуть-чуть, а потом заржи!

А ещё скажи, что я знаю всё.

Что – не говори. Знаю, да и всё!

Что же это я всё «скажи, скажи»?

Ты ж забудешь всё, лучше запиши!!

А жене скажи: «Уси-пусенька!

Утю-тю, моя малипусенька!»

А ещё скажи… Нет, не говори!

Просто поцелуй, прямо у двери!

Встретишь мать жены – поклонися ей!

Пожелай ей жить пару долгих дней!

© 2015 «Красная бурда»