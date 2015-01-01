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Титульная »Стихи»Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…»

Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…»

А ЖЕНЕ СКАЖИ…

 

Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…»

 

А жене скажи, что, мол, так и так:

Я упал в степи, а во рту коньяк!

 

А жене скажи – мы к тебе зашли,

А потом мосты – раз! – и развели!

 

А жене скажи – пусть меня не ждёт,

У меня пока первый тайм идёт!

 

А жене скажи – я в театре был,

А в антракте ей позвонить забыл!

 

А жене скажи, что я в налоговой

И сдаю отчёт я итоговый!

 

А ещё скажи – буду позже я!

Коли есть на то воля божия!

 

Ты жене скажи – на балконе я!

Ей-то не видать из-за инея!

 

А ещё скажи – пусть меня не ждёт,

Без меня пускай чай садится пьёт!

 

А ещё скажи: «Ка зет пять эр у!»

Это наш пароль к маршрутизатору!

 

А ещё скажи, прямо прикажи:

Пусть и «жи», и «ши» пишет через «и»!

 

А ещё скажи – в книге «Тихий дон»

Я давным-давно спрятал миллион!

 

А жене скажи, не гуляла чтоб,

Ведь и так уже негде ставить проб!

 

А Петру скажи, чтоб губу не гнул

И шуруповёрт к четвергу вернул!

 

А ещё скажи, что, мол, «се ля ви»!

Что, мол, как хотишь, так, мол, и живи!

 

А жене скажи – пусть мужается!

Переменит пол, да венчается!

 

А ещё скажи, что её взяла!

И что мать её правою была!

 

А жене скажи – я в гробу видал

Весь супружний долг, что я не отдал!

 

А ещё скажи – я устал от лжи!

Я хожу, скажи, писать в гаражи!

 

А ещё скажи: колются ежи!

Пусть не лезет к ним – так ей и скажи!

 

Главное скажи: мне на телефон

Денег пусть пошлёт, объясню потом!

 

«Спина белая!» – ты жене скажи!

Подожди чуть-чуть, а потом заржи!

 

А ещё скажи, что я знаю всё.

Что – не говори. Знаю, да и всё!

 

Что же это я всё «скажи, скажи»?

Ты ж забудешь всё, лучше запиши!!

 

А жене скажи: «Уси-пусенька!

Утю-тю, моя малипусенька!»

 

А ещё скажи… Нет, не говори!

Просто поцелуй, прямо у двери!

 

Встретишь мать жены – поклонися ей!

Пожелай ей жить пару долгих дней!

 

 

© 2015 «Красная бурда»


Далее в рубрике: Немцы
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