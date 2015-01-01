ЗДРАВСТВУЙ, БУМАЖКА!

Скоро, очень скоро, у нас будет новая купюра

1 октября (полагаем, в честь 25-летнего юбилея «Красной бурды»!) Центробанк России запускает в обращение новую высокотехнологичную банкноту достоинством 25 000 рублей.

Новая купюра изготовлена с применением технологии «тач-скрин», поэтому любое изображение на ней можно зацепить и переместить в другое место. Раздвинув пальцами картинку на купюре, можно увеличить номинал. Эффект изменения номинала проявляется и при сворачивании купюры в два-четыре раза.

Дизайн ассигнации, разработанный модным купюрье Денюшкиным, носит патриотический и познавательно-исторический характер: на широком поле располагается портрет князя Ярослава Мудрого. При рассматривании на просвет видны рентгеновский снимок скелета и томограмма головного мозга Ярослава Мудрого. Если уж очень внимательно разглядывать купюру на просвет, нет-нет, да и проступит профиль В. И. Ленина.

При повороте купюры под разными углами создаётся впечатление, что глаза князя Ярослава следят за вами, иногда моргая. При наклоне под определённым углом купюра отчётливо произносит… нет, не слово «мама», а свой номинал.

Банкнота получила дополнительную защиту: на белом поле отчётливо виден водяной знак с надписью «Я водяной, я водяной!»

В бумагу внедрены тонкие малиновые защитные волокна, которые напоминают старый добрый варикоз. Участки целлюлитной «апельсиновой корочки» также являются элементом защиты купюры.

На лицевой и обратной сторонах ассигнации располагается одноглавый орёл. При просмотре на свет орёл становится, как ему и положено, двуглавым. Кроме того, на обратной стороне банкноты расположен номер сотового телефона какой-то Юли.

Микротекст на оборотной стороне заменён на высокотехнологичный нанотекст. По сути это бегущая строка со свежими финансовыми новостями относительно валютных курсов, политики Центробанка, рекламными объявлениями, анекдотами и т. д.

Новая купюра сделана антивандальной: её очень трудно разбить молотком и невозможно раздавить даже асфальтовым катком! В огне купюра горит синим пламенем, и может сгореть вся, кроме изображения Ярослава Мудрого – князь имеет асбестовое покрытие.

Новая купюра отлично впитывает воду – один банковский билет способен впитать до одного литра жидкости. Поэтому при необходимости его можно использовать вместо стельки или подгузника.

Особо отметим, что новая банкнота содержит только натуральные красители и усилители хруста, но не содержит ГМО.

Упомянув об усилителе хруста, мы не оговорились. Новая банкнота и звучит по-новому. Для слабослышащих людей громкость хруста сминаемой купюры регулируется. Если приложить купюру к уху подобно морской раковине, то можно услышать далёкое потрескивание машинки для счёта денег и песенку «Мани-мани» группы «АББА».

А если вы лизнёте цифровое отображение номинала, то обязательно почувствуете лёгкую кислинку (как при надкусывании попки муравья), поскольку в купюру вмонтирована слабенькая нанобатарейка.

На купюре также изображён фрагмент карты с крестиком, который указывает место, где спрятаны сокровища Центробанка.

Банкнота имеет повышенную рельефность, и может даже оставлять занозы на пальцах. В этом смысле рубль пока является «деревянным».

Обращаться с новой банкнотой следует крайне осторожно – её сверхтонким ребром можно порезаться. Зато ей удобно бриться: одно ребро бреет чисто, второе ещё чище, третье содержит увлажняющий гель.

И ещё одна удобная особенность: по всему периметру банкноты идёт специальная нить, потянув за которую из купюры можно сделать мешочек для переноски и хранения мелочи.

Как видите, новая купюра, выпускаемая к нашему юбилею, имеет несомненную художественную и хозяйственную ценность, и со временем будет только дорожать!

© 2015 «Красная бурда»