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Новогоднее меню в условиях санкций

ДОЛОЙ ИМПОРТОВОСХИЩЕНИЕ!

 

Новогоднее меню гражданина России в условиях санкций

 

Икра лосёвая

Икра рыбная лососьвинского рыбзавода

Брюккола (на основе брюквы)

Грибунья с глазами по-рязански

Салат из лебеды «Лебединая песня»

Ягель салатный

Ассорти из пищевых продуктов

Хлебная нарезка

Сыр кемеровский «Антрацит» с плесенью твёрдых сортов

Сыр пермский «Пермезан»

Сыр «Партизан» (Беларусь)

Фуа-гренки (кусочки свежего фуа, обжаренные в постном масле)

Хекали рыбные из хека

Хиле фека

Хиле фильки

Пескарь шпротный в ж/б

Рыба с/з (серо-зелёная)

Рыба х/з (холоднозамороженная)

Уха из волгопродуктов

Суп с коцками

Фрикасе по-бородински, из ржаного хлеба

Строганина из свежей картофелины

Стриганина луковая

Строганина из мамонтятины, по-якутски

Мясо беконское (лошадиный бекон)

Орехи: кедрецкие, дундук, мундук, козью

Вино «Сухумское мартыни», полугорькое

Игристое вино «Российское пузырянское», полувкусное

Черничный взвар, ежевичный вздор

 

 

© 2014 «Красная бурда»


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