Новогоднее меню в условиях санкций

ДОЛОЙ ИМПОРТОВОСХИЩЕНИЕ!
Новогоднее меню гражданина России в условиях санкций
Икра лосёвая
Икра рыбная лососьвинского рыбзавода
Брюккола (на основе брюквы)
Грибунья с глазами по-рязански
Салат из лебеды «Лебединая песня»
Ягель салатный
Ассорти из пищевых продуктов
Хлебная нарезка
Сыр кемеровский «Антрацит» с плесенью твёрдых сортов
Сыр пермский «Пермезан»
Сыр «Партизан» (Беларусь)
Фуа-гренки (кусочки свежего фуа, обжаренные в постном масле)
Хекали рыбные из хека
Хиле фека
Хиле фильки
Пескарь шпротный в ж/б
Рыба с/з (серо-зелёная)
Рыба х/з (холоднозамороженная)
Уха из волгопродуктов
Суп с коцками
Фрикасе по-бородински, из ржаного хлеба
Строганина из свежей картофелины
Стриганина луковая
Строганина из мамонтятины, по-якутски
Мясо беконское (лошадиный бекон)
Орехи: кедрецкие, дундук, мундук, козью
Вино «Сухумское мартыни», полугорькое
Игристое вино «Российское пузырянское», полувкусное
Черничный взвар, ежевичный вздор
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