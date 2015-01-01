МЫСЛИ О МАСЛЕ

Обзор самых полезных растительных масел

МАСЛО МАКАО

Добывают из раздавленных плодов дерева макао, макая в жижу макао мякоть листьев макао с последующим холодным отжимом в бочку из дерева макао. Масло макао, как выяснилось, состоит на 32 % из тридцатидвухкислотных уретроглицеридов, содержащих соляносладкую, балериновую и вазелиновую кислоты. Оно богато болелечидами бета-казеиновой группы. Масло макао часто сравнивают с маслом какао, а зря! Ведь масло какао содержит лишь двадцатидвухвалентные нискольконенасыщенные и болееменеенасыщенные кислоты, а также кряхтиды и степаниды.

МАСЛО ШВЕЦКОГО ОРЕХА

Получают из шишек шведской сосны, произрастающей из шишек шведской сосны в лесах Норвегии. Полунеочищенное, нератифицированное и негофрированное, богатое сертифицидами и тарификоидами, масло швецкого ореха используется в основном как лыжная мазь. Оно расширяет и укрепляет лыжню, устраняет ледяные бляшки. Беременным и кормящим на ходу лыжницам следует использовать это масло с осторожностью, предварительно посоветовавшись с нотариусом.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Получается путём переработки слив. Богато ткемальдегидами, содержит сауроновую кислоту, отлично намазывается на больные места, правда, совсем не помогает, зато вызывает привыкание к втиранию.

СВИНОЕ МАСЛО

В отличие от свиного сала, свиное масло имеет чисто растительное происхождение. Добывается из утолщений на корнях свиного дерева. Свиное масло – чемпион по содержанию щетиновой, беконовой, гомостеариновой и попуподтериновой кислот, которые так необходимы нам в процессе переваривания информации в мыслеварительной системе человека и его печени.

МАСЛО КИШЕЧНИКА ПОЛЕВОГО

Применяется при необходимости кишечника, разжижает стенки сосудов, насыщает кожу кожестеринами, увлажняет уголки глаз, роняет планку «плохого» и «гадкого» хренопластилина, залепляющего сосуды, снижает уровень плинтусоидов, уменьшает уровень подрастерина, очищает фекалоносные сосуды, снижает риск развития атеропроктоза.

МАСЛО СЕМЯН ОГУРЦА

Омолаживает кожу желудка, содержит лосьоновую кислоту, предотвращает высыпание зубов, пищи изо рта, выпадение языка. Выводит из организма пепсины, вредные кокаколоиды, апельсиды и мандарициды. Активирует соплетворную деятельность. В результате приёма этого масла в пищу полностью прекращаются прострелы в носу и выпадают седые волосы.

МАСЛО КОЗЬЕГО ОРЕХА

Вырабатывается из плодов козьего кустарника и содержит все его полезные свойства, про которые все и так хорошо знают. Особенно благотворно масло влияет на волосы. Если нанести масло козьего ореха на волосы по всей длине и оставить на неделю, то по истечении этого срока они станут твёрдыми, упругими, не будут ломаться, трескаться, сечься, выпадать, слипаться, расчёсываться и мыться.

МАСЛО АВОГАДРО

Добывается из мужских соцветий кустарника авогадро, произрастающего из семян авогадро на предгорьях Селявийского нагорья Южной Пердолии. Содержит огромное количество жирных атомов, объединённых в толстые молекулы, благодаря чему весьма популярно среди учёных, страдающих ожирением.

ТРАНФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

Способствует снижению напряжения, нормализует протекание токообменных процессов.

ДИХЛОФОСОВОЕ МАСЛО

Усиливает действие полезнетворных микробов. Эффективно применяется при жарке червивых грибов.

РЕПКОВОЕ МАСЛО (масло репы)

Богато полипропихолом, ненасыщенными линолеумными и охохолиевыми кислотами. Благодаря отталкивающему вкусу и запаху для эффективного воздействия масла репы требуется совсем немного.

Оно не годится для жарки, равно как и для смазки трущихся деталей. Годится лишь как панацея от всех болезней.

Благодаря напыщенным кислотам и содержанию альфа-бетадина выше нормы всё и происходит благотворно и быстро.

МАСЛО МАСЛЯТ

Это масло используют в кулинарии, медицине, сельском хозяйстве, промышленности, торговле, нефтегазодобыче, спорте, шоу-бизнесе, на околоземной орбите и просто в жизни. Содержит витамины Е (Е2-Е4), Ё (Ё3-Ё8), Я (Я1-Я2). Приём одной чайной ложки масла маслят перед сном устраняет проблемы со стулом. Если принять это масло перед стулом – исчезнут проблемы со сном. Показано женщинам, кормящим ложкой. Беременным следует принимать очень осторожно, а лучше – предохраняться.

МАСЛО ПУПЫРЫШНИКА

Богато буратиновыми и мальвиновыми кислотами. Устраняет артемонит аденоидов, лупость глаз, лямкость рук, увлажняет чрезмерно сухие ладони, придаёт упругость и силу кончикам ягодиц, увеличивает гипофигизм организма, активизирует работу блистательной железы, снижает уровень климаксоидов. Улучшает настроение, то есть является антикуксидантом (или антикуксином), повышает пляскость организма благодаря веселидам, улучшает сексоральную функцию, и даже в период алкогольного переедания активизирует переспальтику мужчин с женщинами и наоборот.

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