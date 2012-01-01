«МОРЕ – НИЖЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ!»

Отзывы русских туристов о турецком отеле «Sand-Beach Pervosort Hotel»

Мне очень!!! и очень!!! понравилось!!! Номер без окон, но у меня аллергия на солнце, так что я была довольна, дверь не закрывалась, но у меня клаустрофобия, так что и это мне было по душе. Влажное белье – самое то при моей сухой коже. Душ не работал, но ведь не за душем же я прилетела, верно? Еда – чудеснейшая, порции маленькие, так что не потолстеешь! На пляже – песочек, а в песочке – просто огромное количество всяких безделушек и сувениров: от окурков до шлёпанцев и кусочков пепельниц с логотипом отеля! Я провела просто незабываемые двенадцать дней! Буду рекомендовать отель всем пациентам нашей клиники!

Первую ночь ночевали в лифте!! На второй день нас переселили в лифт с прозрачными стенами с видом на лобби.

С очень большой натяжкой можно дать этому отелю заявленную одну звезду. Единственное, с кем повезло, так это с соседями по номеру: приличная семья с ребёнком из Новосибирска, пожилая пара из Миасса и юношеская футбольная команда из Звенигорода.

Территория отеля очень большая, заблудились в первый же день. К людям вышли на пятый. Причем, как оказалось, нас никто и не думал искать!..

Тем, кому нужен спокойный комфортабельный отдых у моря, рекомендуем сперва съездить в этот отель. После него любой отдых для вас будет спокойным и комфортабельным. И у моря.

Отель ещё ничего, но персонал ужасный! Абсолютно ничему не обучен. Лебедь из полотенец был похож на помесь курицы и какого-то петуха! Про жирафа я вообще молчу. А слоник! Это просто издевательство! Хобот короткий, уши разные. Цвет у слона не серый, как положено, а какой-то белый! А ведь я с ребёнком поехала! Он у меня орал по ночам от страха!

Аниматоры к тебе сами не подходят, надо бегать за ними, хватать за руку и упрашивать, чтобы тебя развлекли – сделали с тобой зарядку, поиграли в шахматы.

Кругом чистота, ни до чего дотрагиваться не хочется, на экране TV ничего пальцем не напишешь! Всё время пылесосят и всё время мой (!!!) номер! Я специально смотрел: мой номер пылесосят, а в другие в это время даже не заходят! Еда – тоже! Всё мытое!!! Фрукты, огурцы, руки у поваров, – буквально всё! Рехнулись они там на своей чистоте!

Если взять и сложить все плюсы и минусы, получится ноль! И просто нечего сказать об этом отеле. А вот соотношение «цена/качество» стремится к нулю, так что рекомендуем! Семья Матиматиковых.

Обслуживание отвратительное. Мини-бар обновляли всего раз в сутки, и это за двенадцать дней. В баре, который внизу, напитки «заканчивались» ровно через пятнадцать минут после нашего появления. На все наши вопросы никто ни разу не ответил по-русски, а только нагло заявляли, что виски больше нету, и в соседнем отеле тоже! Никому не пожелаю такого «отдыха». Кое-как дотерпели до «дьюти-фри»!

Первую ночь ночевали в SPA, потом, после наших скандалов и доплаты в $100, переселили нас в хамам с видом на моющихся.

Уборщики-турки – cексуально озабоченные! Cоглашались менять нам постель только в обмен на постель!

Я с подругой отдыхал в отеле четырнадцать ночей! Насчет кухни и моря не скажу, а вот номер отличный, теплый, без окон, горничные не беспокоили ни разу, спасибо им! А не нравится здесь только тем, кто не умеет отдыхать с подругой!

Бельё было не белого, а какого-то голубого цвета, как будто его специально красили. Аниматоры зачем-то приходили по очереди в наш номер под предлогом, что «чё это мы не выходим». Два слова о питании: хлеб и чай. Этого очень не хватало.

Постель не меняют, просто из грязных простыней сворачивают лебедей и кладут на матрас!

Отель так себе. После двух ночи, кроме секса, заняться нечем. Да и секс так себе, персонал хамит.

Хотя у отеля всего лишь 3 звезды, но я привёз оттуда пять «звёзд»!!! А друг две, но с одной!

Очень понравился номер. Довольно-таки двухместный. Убирались у нас хорошо. Приходилось скручивать из однодолларовых купюр лебедей, сердечки, слоников, жирафов и оставлять на кровати. Море – очень близко, всего в десяти метрах. Правда, приходилось слезать по 10-метровой отвесной скале.

Всё бы ничего, но с нами в номере жила горничная. Зато у нас всегда было чисто, горы свежего белья и утюг!

Только благодаря нашему гиду удалось на третий день переселиться из душного номера без окон обратно в Барнаул.

Приехала отдохнуть и ни секунды не скучала! Переклеила обои, отремонтировала санузел, покрасила рамы, перекрасила и переставила мебель, сшила новые шторы, забетонировала балкон. Когда уезжала, номер был супер. Всем рекомендую.

Прочитали в Инете ужасные отзывы об отеле и отправили туда маму жены. Она вернулась счастливая, загорелая и по ночам теперь по скайпу общается с шеф-поваром ресторана. Не верьте отзывам в Инете!!!

Отель отличный, всё очень понравилось!!! Вот, написала… отдавайте паспорт и билет.

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