В ЛЕС?! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС!

Выдержки из книги «Правила этикета в двухнедельном пешем походе»

Поход – это особое мероприятие. В походе нельзя допускать, чтобы кто-то нёс ваши вещи вместо вас. Регулярно проверяйте багаж товарищей и изымайте свои вещи, продукты.

Электричка – особое место. В электричке первыми напиваются мужчины.

Обычно мужчина сперва устанавливает палатку и лишь затем приглашает в неё женщину. Приглашать даму в свёрнутую палатку не принято.

Горная река – особое место. При купании в холодных горных реках первыми визжат женщины. Не следует подавать руки мужчине, выходящему из ледяной воды, поскольку в этот момент обе его руки прикрывают пах, даже несмотря на то, что в этой ситуации мужчине хватило бы и одной руки.

Если вы падаете с дерева или утёса, ручную кладь и ценные вещи с собой лучше не брать. А вот документы для опознания – вещь обязательная.

Костёр – особое место. Он, как известно, начинается с веточки. По правилам этикета, первыми отказываются идти за дровами женщины, затем начальники, а уж затем уже выпившие мужчины.

Если вы всё-таки пошли за дровами в лес, то помните: лес – тоже особое место. Это храм дров.

Так вот, если вы пойдёте за дровами с дамой, нелишним будет принести из леса хоть каких-нибудь дров.

Проходя мимо присевшего в лесу участника похода, не следует громко кричать: «Ого-го! Давно не виделись! Давно здесь сидишь?» Не принято подсаживаться рядом, заводить беседу. Не стоит также приподымать шляпу или тянуться к даме, чтобы поцеловать ей руку.

Если навстречу вам движется лось, следует отступит в сторону метров на триста и вежливо поприветствовать Начальника Леса: «О, ё, тут лось! Капец какой огромный!»

Приветствовать медведя полагается с другого берега реки. Приветствовать медведя с дерева не принято. Признаком дурного воспитания также считается неадекватное поведение в присутствии медведя – размахивание служебным удостоверением, настройка фотоаппаратуры. Не стоит в этой ситуации пользоваться расчёской, вытирать салфеткой лицо, поправлять нижнее бельё, громко зевать.

При убегании от медведя первой бежит женщина, следом мужчина, а уж затем медведь. Мужчине разрешается пропустить медведя вперёд себя только в том случае, если и женщина намерена пропустить медведя вперёд.

Если вас окружила стая малознакомых волков – к чёрту этикет. Громко разговаривайте, кричите, смейтесь, вспоминайте случаи из армейской службы, – словом, ведите себя естественно.

Дым от костра, согласно правилам этикета, должен, как и фига, направляться сперва на женщин, затем на старшего, а уж затем на мужчин.

Приступать к еде следует за три минуты до снятия котелка с огня. Поэтому, услышав заветную фразу дежурного: «Ну, я думаю, минутки через три можно снимать!», немедленно приступайте к еде. Ложки при этом можно и даже нужно держать как в правой, так и в левой руке.

При коллективном тушении костра вперёд следует пропустить начальника, затем мужчин по старшинству. Женщинам предлагается присесть в последнюю очередь.

Спальный мешок – особое место. Укладываясь в спальник «валетом», первым ложится тот, кто будет спать ногами внутрь.

Если после вечеринки у костра мужчина решил пригласить даму в свою палатку, он должен вежливо, но решительно приподнять даму под мышки или поперёк живота, поднести избранницу к входу в палатку и позволить ей упасть внутрь первой.

Если к лежащему у входа в палатку мужчине подходит женщина, мужчина должен сделать хотя бы одну попытку подняться, чтобы представиться. При этом он должен вежливо приподнять веки.

По правилам хорошего тона, если мужчина приглашает женщину посмотреть на звёзды, то первой ложится и смотрит на звёзды женщина. Мужчина при этом располагается к звёздам затылком. Через какое-то время он может тоже посмотреть на звёзды и покурить.

Если вы опоздали в свою палатку, не следует, пробираться на своё место в середине действия. Дождитесь антракта, поаплодируйте, покричите «бис» и «браво» и лишь затем займите своё место.

Если кто-то взял в поход гитару, то первыми на гитару садятся женщины, затем мужчины по старшинству. Последним присаживается гитарист.

К пятнадцатому дню похода грани между старшим и младшим, мужчиной и женщиной, опытным и новичком, человеком и животным стираются. Поэтому делайте, что хотите, когда хотите и как хотите, но только после женщины!

© 2012 «Красная бурда»