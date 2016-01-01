Праздничное обращение Президента к гражданам РФ в связи со старым Новым годом

СНОВА ЗДОРОВО!

Праздничное обращение В. В. Путина к гражданам РФ в связи со старым Новым годом

Уважаемые и уважающие друг друга граждане России! Дорогие друзья!

Поскольку 31 декабря моя новогодняя речь была бестактно прервана боем курантов, я решил договорить сегодня.

Желание приносить пользу Родине собрало всех нас в этот час у экранов телевизоров! У телевизора все мы особенно остро чувствуем ответственность за судьбу Отечества. И только у телевизора мы можем посмотреть друг другу в глаза!

Вот уже две недели мы встречаем новый, 2017 год. И сегодняшний день особенно важен и дорог тем гражданам нашей страны, которые пропустили или не помнят 31 и 1 января.

Для тех же, кто пропустил последние семнадцать лет, напомню: я Путин, ваш президент.

Как и все вы, я обязательно встречу старый Новый год в окружении родных, близких и охраны.

Кстати, для наших западных партнёров старый Новый год – не праздник, а то, что для них не праздник – для нас всегда праздник!

В этой связи приятно отметить, что январским морозам удалось сдержать расширение НАТО на восток.

Сегодня россияне наконец-то допьют и доедят всё, что планировали доесть и допить в Новый год. Но уже завтра будни придут на смену студням.

Отрадно, что в 2017-м году наша российская экономика начала оживать и зашевелилась где-то с обеда третьего января, медленно, но верно слезая с ёлочной иглы. За две недели, что страна не работала, рубль укрепился на полтора процента ко всем мировым валютам. Но это не значит, что нам можно почивать на лаврах и целый год не работать.

Дорогие друзья! В новом году я желаю вам не увлекаться банкротствами и разорениями, а почаще процветать.

Отдельно хотел бы затронуть чувствительные места пенсионеров. Завтра многие из вас получат по 5 тысяч рублей. Отнеситесь к этим последним деньгам вдумчиво, бережно, с юмором. Не тратьте всё сразу, помните – у вас есть дети и внуки, и кому о них заботиться, как не вам?

Многие из вас, возможно, завтра начнут убирать ёлку. Убирая её, вспомните о родных и близких – почему не они, а опять именно вы её убираете?

В наступившем году нам придётся вернуть Крым. Чего вы повскакали? Я просто проверил, слушаете ли вы меня! Вижу, что слушаете.

Ну что, граждане алкоголики, дебоширы и тунеядцы, у кого есть желание поработать – шаг вперёд!

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