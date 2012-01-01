СБЫТЬ МЕЧТУ С РУК!

Предновогодние распродажи и акции

Новое слово в зимней одежде!

МОХОВИКИ и ПАКЛЕВИКИ, СЕНОВИКИ и СОЛОМОВИКИ на базе традиционных русских ватников!

Магазин горнолыжного снаряжения «Сосновый борд». Только по нашему магазину можно ходить на лыжах!

«ОЛИВЬЕ» ОПТОМ!

Салат, свежеперемешанный миксерами-салатомешалками на базе КамАЗа. Минимальная партия 5 м3.

Дед Мороз и Снегурочка с тонометром! Получи поздравление и измерь давление!

Некуда пойти в новогоднюю ночь? Приходи к нам, у нас тут весело! Станция «Скорой помощи» № 5. И, будь добр, приходи самостоятельно!

Не можешь наутро вспомнить, где твой телефон? Твой телефон у нас! Сеть магазинов «Твой телефон».

Клиника «РеалТрясХаер» излечит вашу любимую старую ёлку от облысения! Пересадка иголок с задних веток на проблемные места!

Хотите провести незабываемую новогоднюю ночь? Приходите к нам 31 декабря! Общество «Трезвость и скука».

Свежая рыба для вашего новогоднего стола ждёт вас в акватории Верх-Исетского пруда!

Магазин-салон «Последний путь». Работаем до последнего клиента!

Явимся вашему мужу в образах чертей, животных, зелёных судебных приставов. Напугаем, убедим «завязать» хотя бы на время праздников. Фирма «Белочка на час».

Незабываемое впечатление! ШОУ ТРОПИЧЕСКИХ БАБ! Бабы садятся вам на плечо, голову, лицо!

Свежее! Живое! Разливное заливное!

Не знаешь, что подарить жене на Новый год? Приходи к нам, а мы позвоним и спросим!

Фирма «Неизвестный мужской голос».

Пироги с живой рыбой! Свежее некуда!!!

Только у нас ты можешь обменять один хрустальный стакан на десять пластиковых! Не упусти свой шанс, и ещё девять стаканов!

Посетите автосалон нашего автомобиля! Мы – то на Крауля, то на Бебеля!

Автосалон «Лексус» предлагает: забери свою машину со стоянки перед автосалонов, или мы вызовем эвакуатор!

Брачное агентство «МУЖ НАВСЕГДА» проводит благотворительную распродажу мужских кандидатур по бросовым ценам. Торопитесь! Только до 31 декабря вы сможете приобрести себе счастье за копейки!

Магазин разношенной обуви «Обувь вразнос». Требуются разносчики обуви.

Пельменная «Хрен и уксус» проводит предпраздничную акцию!

Оплати пять порций пельменей, и ешь сколько влезет!

Магазин «3D». Дрова, доски, древесина! Всё в полном объёме.

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