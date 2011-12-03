ОПЯТЬ ПРО ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Пятнадцать веских причин мыть руки перед едой

Чтобы произвести впечатление на родителей невесты.

Чтобы чем-то занять время, пока на стол накрывают.

Чтобы еда пахла вкусным мылом, а не горелым маслом.

Чтобы смыть кровь курицы, которую вы готовили.

Чтобы ложка не прилипала к рукам.

Чтобы наколку на пальцах «Вова 1963» было виднее.

Чтобы проверить, все ли пальцы на месте.

Чтобы у бифштекса с кровью не началось заражение крови.

Потому что грязные руки нельзя есть.

Потому что потом, после еды, могут воду отключить.

Потому что вы поздоровались с хозяином дома и всеми гостями за руку.

Потому что у вас холодная голова, горячее сердце, а вот руки грязные…

Потому что у вас руки чешутся что-нибудь поделать перед обедом. И вообще чешутся довольно давно.

Потому что руки у вас растут известно откуда.

Потому что в песке под ногтями вполне может быть золото!

© 2010 «Красная бурда»