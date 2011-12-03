ОПЯТЬ ПРО ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Пятнадцать веских причин мыть руки перед едой
Чтобы произвести впечатление на родителей невесты.
Чтобы чем-то занять время, пока на стол накрывают.
Чтобы еда пахла вкусным мылом, а не горелым маслом.
Чтобы смыть кровь курицы, которую вы готовили.
Чтобы ложка не прилипала к рукам.
Чтобы наколку на пальцах «Вова 1963» было виднее.
Чтобы проверить, все ли пальцы на месте.
Чтобы у бифштекса с кровью не началось заражение крови.
Потому что грязные руки нельзя есть.
Потому что потом, после еды, могут воду отключить.
Потому что вы поздоровались с хозяином дома и всеми гостями за руку.
Потому что у вас холодная голова, горячее сердце, а вот руки грязные…
Потому что у вас руки чешутся что-нибудь поделать перед обедом. И вообще чешутся довольно давно.
Потому что руки у вас растут известно откуда.
Потому что в песке под ногтями вполне может быть золото!
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