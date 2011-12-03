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Пятнадцать веских причин мыть руки перед едой

ОПЯТЬ ПРО ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

 

Пятнадцать веских причин мыть руки перед едой

 

Чтобы произвести впечатление на родителей невесты.

 

Чтобы чем-то занять время, пока на стол накрывают.

 

Чтобы еда пахла вкусным мылом, а не горелым маслом.

 

Чтобы смыть кровь курицы, которую вы готовили.

 

Чтобы ложка не прилипала к рукам.

 

Чтобы наколку на пальцах «Вова 1963» было виднее.

 

Чтобы проверить, все ли пальцы на месте.

 

Чтобы у бифштекса с кровью не началось заражение крови.

 

Потому что грязные руки нельзя есть.

 

Потому что потом, после еды, могут воду отключить.

 

Потому что вы поздоровались с хозяином дома и всеми гостями за руку.

 

Потому что у вас холодная голова, горячее сердце, а вот руки грязные…

 

Потому что у вас руки чешутся что-нибудь поделать перед обедом. И вообще чешутся довольно давно.

 

Потому что руки у вас растут известно откуда.

 

Потому что в песке под ногтями вполне может быть золото!

 

 

© 2010 «Красная бурда»


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