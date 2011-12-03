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Семинары и тренинги для дедов морозов и снегурочек

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕДМОРОЗИНГ И СНЕГУРОЧИНГ

 

Семинары и тренинги для дедов морозов и снегурочек

 

«Новый год – самый весёлый праздник в году!» Способы аутотренинга и самовнушения.

 

Профессиональные переговоры через дверь, через домофон, через «не могу». Как не прилипнуть губами к домофону.

 

Современный новогодний документооборот. Оформление квитанции на Новогоднее Чудо.

 

Оценка подаркоёмкости мешка. Верное распределение подарков в больших скоплениях детей. Ковровое и точечное подаркометание.

 

Как заставить ребёнка поверить в себя. Как самому поверить в себя. Способы натаскивания детей на табурет.

 

Раскладывание подарков и организация подъёлочного пространства по фен-шуй.

 

Мотивация, наливация и выпивация деда Мороза на несение мешка и новогодних обязанностей.

 

Формирование адекватного и трезвого имиджа деда Мороза. Бессмысленность этого занятия.

 

Принципы самосовершенствования в рамках триады «Стишок – мешок – посошок».

 

Вертикаль новогодней ёлки и укрепление связей между субьектами хоровода.

 

Взаимоотношения и преемственность в новогоднем тандеме.

 

Семинар для снегурочек:

Служебное дедморозоводство. Общий курс дрессировки дедов морозов любых пород. Декоративные, непьющие, сторожевые, гончие и бойцовые породы дедморозов.

 

Хороводинг и последующий клининг ухоровоженного помещения. Тайм-менеджмент при хороводе. Ускоренная фонограмма в условиях дефицита времени.

 

Эффективное управление позывами при созерцании хоровода. Способы незаметного снятия стресса во время хоровода.

 

«Пьём не пьянея!» Методики ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие новогодние чудеса.

 

Управление конфликтами между напитками на зерновой и виноградной основе.

 

Правила пожарной безопасности при курении в бороде и рукавицах. Способы тушения валенок.

 

Стили новогодних единоборств. «Пьяный посох», «Пьяная борода» и т. д.

 

«Бегом от подростков». Как поздравить компанию пьяных детей от 14 до 30 человек.

 

Как найти свою рыночную нишу в коридоре, завоевать своё место в подъезде возле батареи.

 

Эффективное продвижение к столу. Ориентирование под столом. Способы выживания при попадании под хоровод, в салат.

 

«Подарки в обмен на стихотворение» и другие гуманитарные акции под эгидой ООН.

 

Как правильно отказаться от денег, чтобы забрать их.

 

Бартоизация и маршакизация малолетних клиентов. Предотвращение тютчинга, устранение пастернакости, исправление гиппиуса, евтушение ахмадуллинга. Основы есенинга.

 

Эффективные способы убедить ребёнка принять недорогой подарок.

 

Новогодняя чудо-язва как эффективный способ сохранения здоровья в новогодний период.

 

Красный нос – не приговор! Современные методики восстановления цвета лица.

 

Восстановление событий новогодней ночи по бороде.

 

 

© 2011 «Красная бурда»


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