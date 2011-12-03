ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕДМОРОЗИНГ И СНЕГУРОЧИНГ
Семинары и тренинги для дедов морозов и снегурочек
«Новый год – самый весёлый праздник в году!» Способы аутотренинга и самовнушения.
Профессиональные переговоры через дверь, через домофон, через «не могу». Как не прилипнуть губами к домофону.
Современный новогодний документооборот. Оформление квитанции на Новогоднее Чудо.
Оценка подаркоёмкости мешка. Верное распределение подарков в больших скоплениях детей. Ковровое и точечное подаркометание.
Как заставить ребёнка поверить в себя. Как самому поверить в себя. Способы натаскивания детей на табурет.
Раскладывание подарков и организация подъёлочного пространства по фен-шуй.
Мотивация, наливация и выпивация деда Мороза на несение мешка и новогодних обязанностей.
Формирование адекватного и трезвого имиджа деда Мороза. Бессмысленность этого занятия.
Принципы самосовершенствования в рамках триады «Стишок – мешок – посошок».
Вертикаль новогодней ёлки и укрепление связей между субьектами хоровода.
Взаимоотношения и преемственность в новогоднем тандеме.
Семинар для снегурочек:
Служебное дедморозоводство. Общий курс дрессировки дедов морозов любых пород. Декоративные, непьющие, сторожевые, гончие и бойцовые породы дедморозов.
Хороводинг и последующий клининг ухоровоженного помещения. Тайм-менеджмент при хороводе. Ускоренная фонограмма в условиях дефицита времени.
Эффективное управление позывами при созерцании хоровода. Способы незаметного снятия стресса во время хоровода.
«Пьём не пьянея!» Методики ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие новогодние чудеса.
Управление конфликтами между напитками на зерновой и виноградной основе.
Правила пожарной безопасности при курении в бороде и рукавицах. Способы тушения валенок.
Стили новогодних единоборств. «Пьяный посох», «Пьяная борода» и т. д.
«Бегом от подростков». Как поздравить компанию пьяных детей от 14 до 30 человек.
Как найти свою рыночную нишу в коридоре, завоевать своё место в подъезде возле батареи.
Эффективное продвижение к столу. Ориентирование под столом. Способы выживания при попадании под хоровод, в салат.
«Подарки в обмен на стихотворение» и другие гуманитарные акции под эгидой ООН.
Как правильно отказаться от денег, чтобы забрать их.
Бартоизация и маршакизация малолетних клиентов. Предотвращение тютчинга, устранение пастернакости, исправление гиппиуса, евтушение ахмадуллинга. Основы есенинга.
Эффективные способы убедить ребёнка принять недорогой подарок.
Новогодняя чудо-язва как эффективный способ сохранения здоровья в новогодний период.
Красный нос – не приговор! Современные методики восстановления цвета лица.
Восстановление событий новогодней ночи по бороде.
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