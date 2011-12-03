ЁЛОЧКА, ДОЖДИСЬ!

Текст дедушки Мороза и Снегурочки, опоздавших на утренник

ДЕД МОРОЗ:

Мы пришли сюда из сказки,

Здравствуйте, ребятки!

Отчего сердиты глазки?

Что-то не в порядке?

В ваше Смазчиков ДК

Мы пришли издалека!

Пять часов, что вы нас ждали,

Мы по городу плутали!

Мы замёрзли и устали,

Все в соплях, колотит дрожь!

Вы в такой живёте дали,

Что ДК ваш хрен найдёшь!

Я предвижу ваш вопрос:

Почему я гол и бос?

Почему под красным носом

Нет совсем почти волос?

Почему дрожит Снегурка

И пыхтит большим окурком?

Щас я выпью для порядку,

Расскажу всю правду-матку…

Из Великого Устюга

Мы к вам шли сквозь снег и вьюгу

На оленях и пешком,

На коленях и ползком,

Чтоб на праздник новогодний

К вам успеть с большим мешком!

СНЕГУРОЧКА:

Шли мы снежными полями

По завьюженным лесам

И с волшебными часами

Мы сверялись тут и там:

Как бы нам не задержаться,

Как бы нам не опоздать,

Как бы вовремя ребятам

Все подарки нам раздать?

ДЕД МОРОЗ:

Вдруг из снежного сугроба

Раздаётся голос: «Оба!

Оба быстро подошли

И в сугроб ко мне зашли!»

Мы зашли – а там медведи,

Стол накрыт, вина и снеди,

Яблок, груш невпроворот, –

В общем, празднует народ.

Мишкам лапы мы пожали

И скорее побежали.

Мы карабкались на горы,

Заползали в лисьи норы

И подарочки орлам

И лисятам, и козлам

Раздавали по пути,

Чтобы налегке идти!

СНЕГУРОЧКА:

Заходили на заводы,

Там водили хороводы,

Долго ехали в метро

И везде несли добро!

Мы спускались к людям в шахты,

К олигархам шли на яхты,

Всех же надо поздравлять,

Никого не оскорблять!

В обезьяннике бывали,

Обезьянок поздравляли.

В дельфинарий забежали

И с дельфином попищали.

ДЕД МОРОЗ:

А в лесах, в верховьях Волги

Нас атаковали волки!

Я Снегурку им оставил,

Только чтоб они отстали!

Ночь бежал. Как рассвело,

Прибежал в одно село,

Обратился к мужикам:

«Мужики, айда к волкам!

Чтоб Снегурочку вернуть,

Чтобы нам продолжить путь!»

И наутро, с батога,

С батогами на врага!

Мы с волками долго бились,

В результате – подружились!

И отправились опять

Этот ваш ДК искать!

СНЕГУРОЧКА:

Так и было всё, поверьте!

Нам помог зайчонок Петя.

Нас он вёл и как-то раз

От голодной смерти спас!

А под Пермью, у Молебки

Повстречал я НЛО!

А у них ведь тоже детки,

Пипкой кушают конфетки,

И в мешке после тарелки

Не осталось ничего!..

ДЕД МОРОЗ:

… Что, не верите, ребята?

Ладно, правду расскажу!

От рассвета до заката,

Всё как было, доложу!

Чтобы к вам к восьми добраться,

Рано мне пришлось подняться –

Встать, побриться, выпить водки,

Закусить её селёдкой,

Вымыть уши и подмышки,

Посидеть немного с книжкой,

Там, Снегурку разбудить,

Выпить водки, покурить…

И совсем уж к вам на ёлку

Собирался я пойти,

Натянул штаны, футболку…

Посох не могу найти!

Я пошарил под диваном,

Всю кладовку перерыл,

Посмотрел я даже в ванной.

Где же посох мой? Забыл.

И пришлось мне посох делать

Из простого костыля.

Но зато потом я смело

К вам сюда покостылял!

Но случилась незадача,

Говорю вам, чуть не плача:

Вместо праздника хмельного,

Там, где запах мандарин,

Нас увёз аж в Бирюлёво

Оленёнок-армянин!..

Как оттуда трудно, братцы,

К вам сквозь пробки добираться!

Продираться сквозь торосы

И с ГАИ решать вопросы.

По дороге я старушку

Через улицу провёл

И минут пятнадцать слушал

Я стихи про комсомол!

По пути я прокатился

Даже с горки ледяной,

На денёк остановился

В круглосуточной пивной.

Там стихи на барной стойке

Мне читали детвора

И коньяк капустной слойкой

Заедала до утра!

Невзирая на преграды,

Я пришёл к вам. Что не рады?

А со мною, очень кстати, –

Внучка в праздничном бушлате!

СНЕГУРОЧКА:

Мы к вам шли сквозь снег и мглу,

Сквозь бандитов на углу.

Сквозь сигналящие пробки

Притаранили коробки,

Эти свёртки и мешки,

Эти тапки и горшки!

А у вас тут не накрыто

И шампанское закрыто!

В чём же дело? Непонятно!

Что ж нам, уходить обратно???

Зря пришли мы на веселье

В этот славный день весенний?..

ДЕД МОРОЗ:

Вы не верите опять?

Что б ещё вам рассказать...

Всё Снегурка виновата!

Как же было нам успеть?

Целый час она, ребята,

Размышляла, что надеть!

Я запарился в натуре!!!

Шапку скинул, шубу снял,

Но заметьте – этой дуре

Я ни слова не сказал!

А потом пришлось вернуться –

Позабыли паспорта!

И на трассе развернуться

Возле аэропорта…

СНЕГУРОЧКА:

Ладно… мы должны признаться:

Тупо дедушка проспал,

Потому что накануне

Водку с пивом поздравлял!

ДЕД МОРОЗ:

Через бар, бистро, пивную,

Без тулупа, без мешка,

Через бабушку глухую,

Не пускавшую в ДК,

Кое-как я к вам, ребята,

Прихромал, приполз, пришёл…

Хоть без бороды из ваты,

Жив и это хорошо!..

Новый год пришёл и сгинул,

Ну, а деду надо есть!

Можно я тут вещи кину?

Можно мне за стол присесть?..

© 2011 «Красная бурда»