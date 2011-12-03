ЁЛОЧКА, ДОЖДИСЬ!
Текст дедушки Мороза и Снегурочки, опоздавших на утренник
ДЕД МОРОЗ:
Мы пришли сюда из сказки,
Здравствуйте, ребятки!
Отчего сердиты глазки?
Что-то не в порядке?
В ваше Смазчиков ДК
Мы пришли издалека!
Пять часов, что вы нас ждали,
Мы по городу плутали!
Мы замёрзли и устали,
Все в соплях, колотит дрожь!
Вы в такой живёте дали,
Что ДК ваш хрен найдёшь!
Я предвижу ваш вопрос:
Почему я гол и бос?
Почему под красным носом
Нет совсем почти волос?
Почему дрожит Снегурка
И пыхтит большим окурком?
Щас я выпью для порядку,
Расскажу всю правду-матку…
Из Великого Устюга
Мы к вам шли сквозь снег и вьюгу
На оленях и пешком,
На коленях и ползком,
Чтоб на праздник новогодний
К вам успеть с большим мешком!
СНЕГУРОЧКА:
Шли мы снежными полями
По завьюженным лесам
И с волшебными часами
Мы сверялись тут и там:
Как бы нам не задержаться,
Как бы нам не опоздать,
Как бы вовремя ребятам
Все подарки нам раздать?
ДЕД МОРОЗ:
Вдруг из снежного сугроба
Раздаётся голос: «Оба!
Оба быстро подошли
И в сугроб ко мне зашли!»
Мы зашли – а там медведи,
Стол накрыт, вина и снеди,
Яблок, груш невпроворот, –
В общем, празднует народ.
Мишкам лапы мы пожали
И скорее побежали.
Мы карабкались на горы,
Заползали в лисьи норы
И подарочки орлам
И лисятам, и козлам
Раздавали по пути,
Чтобы налегке идти!
СНЕГУРОЧКА:
Заходили на заводы,
Там водили хороводы,
Долго ехали в метро
И везде несли добро!
Мы спускались к людям в шахты,
К олигархам шли на яхты,
Всех же надо поздравлять,
Никого не оскорблять!
В обезьяннике бывали,
Обезьянок поздравляли.
В дельфинарий забежали
И с дельфином попищали.
ДЕД МОРОЗ:
А в лесах, в верховьях Волги
Нас атаковали волки!
Я Снегурку им оставил,
Только чтоб они отстали!
Ночь бежал. Как рассвело,
Прибежал в одно село,
Обратился к мужикам:
«Мужики, айда к волкам!
Чтоб Снегурочку вернуть,
Чтобы нам продолжить путь!»
И наутро, с батога,
С батогами на врага!
Мы с волками долго бились,
В результате – подружились!
И отправились опять
Этот ваш ДК искать!
СНЕГУРОЧКА:
Так и было всё, поверьте!
Нам помог зайчонок Петя.
Нас он вёл и как-то раз
От голодной смерти спас!
А под Пермью, у Молебки
Повстречал я НЛО!
А у них ведь тоже детки,
Пипкой кушают конфетки,
И в мешке после тарелки
Не осталось ничего!..
ДЕД МОРОЗ:
… Что, не верите, ребята?
Ладно, правду расскажу!
От рассвета до заката,
Всё как было, доложу!
Чтобы к вам к восьми добраться,
Рано мне пришлось подняться –
Встать, побриться, выпить водки,
Закусить её селёдкой,
Вымыть уши и подмышки,
Посидеть немного с книжкой,
Там, Снегурку разбудить,
Выпить водки, покурить…
И совсем уж к вам на ёлку
Собирался я пойти,
Натянул штаны, футболку…
Посох не могу найти!
Я пошарил под диваном,
Всю кладовку перерыл,
Посмотрел я даже в ванной.
Где же посох мой? Забыл.
И пришлось мне посох делать
Из простого костыля.
Но зато потом я смело
К вам сюда покостылял!
Но случилась незадача,
Говорю вам, чуть не плача:
Вместо праздника хмельного,
Там, где запах мандарин,
Нас увёз аж в Бирюлёво
Оленёнок-армянин!..
Как оттуда трудно, братцы,
К вам сквозь пробки добираться!
Продираться сквозь торосы
И с ГАИ решать вопросы.
По дороге я старушку
Через улицу провёл
И минут пятнадцать слушал
Я стихи про комсомол!
По пути я прокатился
Даже с горки ледяной,
На денёк остановился
В круглосуточной пивной.
Там стихи на барной стойке
Мне читали детвора
И коньяк капустной слойкой
Заедала до утра!
Невзирая на преграды,
Я пришёл к вам. Что не рады?
А со мною, очень кстати, –
Внучка в праздничном бушлате!
СНЕГУРОЧКА:
Мы к вам шли сквозь снег и мглу,
Сквозь бандитов на углу.
Сквозь сигналящие пробки
Притаранили коробки,
Эти свёртки и мешки,
Эти тапки и горшки!
А у вас тут не накрыто
И шампанское закрыто!
В чём же дело? Непонятно!
Что ж нам, уходить обратно???
Зря пришли мы на веселье
В этот славный день весенний?..
ДЕД МОРОЗ:
Вы не верите опять?
Что б ещё вам рассказать...
Всё Снегурка виновата!
Как же было нам успеть?
Целый час она, ребята,
Размышляла, что надеть!
Я запарился в натуре!!!
Шапку скинул, шубу снял,
Но заметьте – этой дуре
Я ни слова не сказал!
А потом пришлось вернуться –
Позабыли паспорта!
И на трассе развернуться
Возле аэропорта…
СНЕГУРОЧКА:
Ладно… мы должны признаться:
Тупо дедушка проспал,
Потому что накануне
Водку с пивом поздравлял!
ДЕД МОРОЗ:
Через бар, бистро, пивную,
Без тулупа, без мешка,
Через бабушку глухую,
Не пускавшую в ДК,
Кое-как я к вам, ребята,
Прихромал, приполз, пришёл…
Хоть без бороды из ваты,
Жив и это хорошо!..
Новый год пришёл и сгинул,
Ну, а деду надо есть!
Можно я тут вещи кину?
Можно мне за стол присесть?..
© 2011 «Красная бурда»