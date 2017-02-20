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Титульная »Блог»Блог пользователя Александр Ефремов»Хокку про снеговика
20 февраля, 2017 - понедельник
12-31
Александр Ефремов

Хокку про снеговика

 

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26.02.17 11:02moisha
Боже! Какая красота! Какая стройность и какая мудрость!
Зачем тебя мой
Милый я узна-ала
Зачем ты мне ответил?

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