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Титульная »Блог»Блог пользователя Вера Куртис»С соседом одинокий жил чудак.
01 апреля, 2017 - суббота
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Вера Куртис

С соседом одинокий жил чудак.


С соседом одинокий жил чудак.

Занесло его однажды на чердак.

А назад спуститься сам не смог.

Говорит соседу, просто занемог.

 

Дед охвачен горем безутешный.

А на вид дедуля был потешный.

Ведь на чердак за водкою полез.

И признаться отказался наотрез.

 

В панике он по чердаку носился.

Громкий смех соседа доносился.

Старичок затаил обиду на соседа.

В этот раз была серьёзная беседа.

 

Но сосед помог спуститься деду.

Он в этой битве одержал победу.

Чудак насмешки эти не простил.

На рыбалке незаметно отомстил.

 

Рыбачить предложил соседу дед.

Желаешь свежей рыбки на обед?

Сосед проделки деда не заметил.

Просто на большую рыбу метил.

 

Рыба мелкая попалась на крючок.

Не везёт, соседу молвил старичок.

Постучал ещё при этом по плечу.

Закричал, я тебя рыбачить научу!

 

Чудак сидел в раздумьях у пруда.

Помешать улову не стоило труда.

А сосед не замечал его насмешек.

Не по зубам крепкий был орешек.

 

Давай дружно жить, сказал чудак.

Не буду больше лазить на чердак.

Не стал чудачить и забыл о мести.

Всюду вместе я говорю без лести.

 

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01.04.17 02:33FoxDown
Так и не понял проблемы с чердаком, если только он не поехал у обоих персонажей.
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