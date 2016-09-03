Женщины вынуждают мужчин выносить сор из избы  
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03 сентября, 2016 - суббота
22-59
Коломбина

Попытка рецензии

Попытка рецензии или Вкусивши Дури по уму не плачут

Сборник повестей и рассказов Дм.Носкова называется «Источник божественной Дури», и читатель, даже не успев открыть книгу, может почувствовать некое замешательство, вызванное оксюмороном «божественная Дурь» и рисунком на обложке, изображающим фигуры трех обнаженных женщин с обращенными к небу руками (художник Alexandra Kandycheva).
Замешательство несколько усиливается по мере прочтения аннотации к книге, так как данный текст нарушает все привычные каноны жанра, согласно которым читатель должен получить внятное объяснение о содержании книги, ее главной идее, положительных и отрицательных героях, и не в последнюю очередь о том, является ли автор зеркалом русской революции или чего другого.
Но в первых же строках сообщается, что взявших в руки эту невзрачную книгу ждет не что иное, как окунание в мир унылой фантазии автора, наводненный плоскими персонажами и шаблонными ситуациями, соприкосновение с которым чревато скукой и раздражением. Если прибегнуть к сравнению любой книги со званым обедом или ужином, то аннотации служат символом аперитива, цель которого - разбудить аппетит читателя. В данном случае, аннотация-аперитив, лукаво обещая вместо изысканных блюд´- репу с брюквой, будит интерес читателя методом «от противного», и он направляется к столу, подозревая, что его ждет не совсем обычная трапеза. И это недалеко от истины, поскольку каждый, открыв «Источник божественной Дури», может найти блюдо по своему вкусу, будь то любитель чтения о вампирах, фанат фэнтези или дядя Паша, обожатель браги, Борхеса и веток сирени, упавших на чью-то пышную грудь.
Под обложкой «Божественной Дури» существует мир, населенный героями из разных эпох. Автор уверенной рукой переносит нас из одного века в другой, открывая возможность очутиться то в античной Фракии, то при осаде Смоленска в 1514 г., то в современном телевизионном мороке, то в каком-то абсолютно диковинном пространстве, где обитают странные существа, не говоря уже о необычайных домах, умеющих разговаривать и смеяться соблазнительным женским смехом. Тени известных произведений так или иначе витают над (или в) этой книгой, но витают легко и нежно, без излишнего подчеркивания. И это относится к несомненным достоинствам «Дури». Если кто-то видит скрытые цитаты, пародии на действительность, анаграммы имен, говорящие фамилии, аллюзии из Стругацких, Кэролла, Булгакова или Зои Воскресенской, – замечательно, если нет – ничего страшного. Автор не раздражает демонстрацией снобизма и не давит заумным текстом, в котором читатель вынужден мучиться подобно трактористу, посетившему с какого-то бодуна выставку постмодернизма.
Опять же, если мы сравним содержание книги с вилком капусты, а читателей – с поедателями ее(его) хрустящих листьев, то поймем, что каждый капустный лист может быть уподобен определенному смысловому слою, и уже от конкретного читателя зависит, сколько слоев (листьев) он способен считать (съесть), прежде чем доберется до кочерыжки.
Несмотря на достаточно густой метафорический слой, рассказы и повести легко читать. Легко и смешно (знаю историю, как несколько филологинь, собравшись на даче, напугали местных жителей своим хохотом, когда читали вслух рассказы о вожде пролетариата), а временами и жутковато, настолько выпукла и кинематографически отчетлива картинка изображаемого, будь то описание зараженного города, по которому пробирается одинокий персонаж, сохранивший иммунитет против страшного вируса, или же сцена, когда мальчик-официант, картавя, читает стихи Пушкина за минуту до сладостного хрипа. За минуту...или за секунду?
Кстати, о времени. Если в рассказах герои и время соотнесены друг с другом, и действие происходит либо в прошлом, либо в настоящем, то в повестях автор прибегает к сложному (не побоимся этого слова) хронотопу.
В «Дури» вроде бы все происходит в настоящем, но главный герой одновременно и создает некую реальность, и дремлет в кресле (этакое двойное параллельное время).
В «Откровении» мы перемещаемся волей автора из одной эпохи и страны в другую, следуя как тень (пусть хоть такая) за Ингвальдом, пронзающим время и пространство в поисках свежей крови, и все время возвращаемся в настоящее время, где живет второй главный персонаж, пробудивший в Ингвальде страсть, близкую к умопомешательству.
Говорят, что писатели пишут свои книги исключительно для понимания себя. В отличие от чумазой Золушки, мечущейся по кухне с кофемолкой и корытом, и все время забывающей выполнить самый важный наказ мачехи, творческие люди вместо того, чтобы заниматься какой-нибудь банальной побелкой потолка, не говоря уже о нудном перебирании фасоли, нахально позволяют себе роскошь познавания себя.
Но любому творцу нужна не только Золушка, вовремя подающая кофе или что иное, но и зритель, слушатель или читатель, который похлопает автора по плечу и скажет: «Хорошая у тебя дурь!».
А читателю, необходим тот, кто, познавая себя, отразит и его (читателя) в зеркале воссозданной реальности. Тем более, что автор «Божественной Дури» предлагает нам не просто зеркало, а пространство с множеством зеркал, блуждая по которому, кто-то увидит знакомые черты в девочке (рассказ «Девочка дура") или Олигофалле («Фракийский колпак»), в Птице, влюбленной в того, кто сможет помочь обрести ей свою индентичность или в участниках телевизионного ток-шоу («Источник божественной Дури»), в отце Сергии, решившим поменяться с Раскольниковым своим хобби («Два топора»), зомби («Благодать продавших»), или в Себастьене, по понятным причинам не очень знакомого с фразой «Трусость – самый страшный порок», и поплатившемся за это, ибо незнание классики не освобождает от ответственности за свою душу.
Вполне может быть, что все эти игры теней и света в пространственных и временных рамках автор придумал просто для того, чтобы развлечь или рассмешить только себя, но вместе с ним вынуждены смеяться и те граждане, которые решились припасть к данному источнику.
Чего стоит совершенно убийственное по своей ироничности описание гламурных приготовлений Птицы к свиданию с Пановым, в котором каждая женщина может узнать себя (если она, конечно, честна сама перед собой), издевательские стрелы в адрес представителей творческих профессий, что крутят свои «интеллектуальные сальто» по причине «болезненной живости ума» или жутковатый комизм ситуации, когда мама Степанова признается ему черт знает в чем.
А диалог Барматорского и Бороды про Борхеса, не лишенный налета релятивизма?
«Борода: - Не надо никого знать. Просто должны быть я, Борхес и брага!
Барматорский: - Чушь какая!
Борода: - Сам ты чушь! Борхесу нужен я, потому что без меня, когда я не поминаю его имя, он не существует. А мне нужна брага, потому что брага не существует, пока я ее не пью. И только браге никто не нужен, поэтому мы идем к ней, а не она к нам.»
Но что же с кочерыжкой, спросите вы?
Кто знает, в каком месте автор ее запрятал... Пусть читатель сам откроет стилизованный под старинную кожу переплет, на обложке которого изображены три грации и два пятачка, и отправится в путь к источнику божественной Дури, приняв на посошок браги или чего другого.

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Результат:
Божественная Дурь
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04.09.16 02:48FoxDown
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04.09.16 22:48Muddy_Roger
Прекрасная рецензия на выдающееся явление в современной литературной жизни.
С удовольствием прочел и полностью согласен.
Любопытно, что говорить об оксюмороне в названии ИбД нужно обязательно с оглядкой на авторитетный источник, каковым является апостол Павел. Именно он в 1-м послании к Коринфянам, 1:25 взялся баловаться с сочетанием казалось бы несочетаемого: «Ибо дурь Божья превосходит мудрость человеческую, а слабость Божья сильнее силы человеческой».
(сравни англ. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength).
06.09.16 00:46Коломбина
Какое классное наблюдение, Роджер! Вот что значит доскональное знание авторитетных источников. А правило капустного листа работает и на отсвете от ИБД. Вы увидели реминисценцию с отсылкой на прототекст с цитатой из апостола, а на ФБ кто-то среагировал исключительно на имя З.Воскресенской.)
06.09.16 19:21FoxDown
Всё-таки "Дурь" в конкретном случае вовсе не то же самое, что foolishness. Но это даже забавно.
10.09.16 05:18Коломбина
Какие-то любопытные штуки происходят после написания данного опуса. Во-первых, увидела в недавно открывшемся магазине на соседней улице изумительной красоты корыто, материализовавшееся как-то вдруг, а во вторых, с изумлением узнала, что Зоя Воскресенская, автор рассказов о Ленине, активно занималась разведывательной деятельностью в Финляндии и Швеции, работая в ОГПУ И НКВД. А если бы континуальный поток надиктовал другое имя?...
10.09.16 14:06Muddy_Roger
Денис Драгунский презентовал свое "Дело принципа" в одно время и в одном месте (то есть синхронотопно) с презентующим свою книгу Дмитрием - на МКЯрмарке 9.09. Зарисовал там глыбкомысленную зарисовку с натуры - http://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/1342715415753623
Зарисовка мгновенно напомнила одиозную сцену из ИБД с чудовищным камлающим телевизором и девушках в кокошах и с носами двух типов - страницы 204-206 обсуждаемой нами тут жемчужины.
10.09.16 15:30FoxDown
Видел эту бабу, она объясняла тайный смысл женской позы в сексе. Пришлось бежать от этого стенда, как и от стенда Вассермана, Михалкова, Донцовой. Единственный стенд, который мне понравился, это где писатель-кулинар стояла за кухонной плитой и объясняла любителям литературы особенности приготовления яблочного пирога. Это было самое массовое собрание народа на книжной выставке. Видимо, яблочные пироги представляют собой самую влекущую из неразгаданных тайн мироздания.
10.09.16 19:08Коломбина
Роджер, так тут вообще сплошная материализация происходит. Эк, как челябинская Король иллюстрирует вышеназванные страницы.
https://www.youtube.com/watch?v=HbLkvGPHRzc
10.09.16 19:15Коломбина
Фокс, вы, надеюсь, сфоткались с Вассерманом, как это принято в некоторых кругах, взяли автограф у Михалкова и рецепт яблочного пирога у кулинарной писательницы?
10.09.16 23:51FoxDown
К сожалению, поклонники литературы интересовались не литературой, а кулинарией, Михалковым и Вассерманом, не давая мне возможности подойти к моим кумирам. Но живот Вассермана я всё-таки увидел, и он впечатался в мою память не хуже автографа. Развидеть бы это теперь.
31.10.16 16:07alesie
Была у нас на заре моей туманной юности китайская антикварная лавка (не в смысле предмета мебели, а некого подобия небольшого магазина). Вот. Для меня в ту пору стал настоящим откровением многократно увеличенный поток интересующихся китайским антиквариатом аккурат после того, как напротив нашей лавки открыли лавку по продаже колбасы. Увы рецепт привлечения публики куда- либо прост до примитивизма. Просто добавь еды. Возможно даже, что не важно какой. "Откровение"- кстати, еще одна любопытная повесть ДМ. Рекомендую. Тоже хотелось бы предметно обсудить
01.11.16 00:48FoxDown
Я тоже считаю, что осудить это необходимо, так как никто эту повесть увидеть не должен, чтобы не пустить в свою душу скверну и порок, которые явственно видны в сценах половых актов и другого насилия.
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