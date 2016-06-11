Если с другом как-нибудь,
В кабаке приняв на грудь,
Собрались в дорогу,
Перед тем как двигать в путь
Надо тяпнуть по чуть-чуть
И ещё немного.
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Не боюсь ни одной
Суки, если я хмельной,
И если пацаны со мной.
На медведя выйду, на,
Или даже на слона
С голыми руками.
Мне двустволка не нужна,
Если по́ три стакана,
Жахнём с мужиками.
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Обходи стороной,
Если не хотишь, родной,
Проблем с коробкой черепной.
Заграница ни к чему -
Нам нормально и в Крыму,
В матушке-Расее.
Хоть уже ни «бе», ни «му»
Грамм семьсот ещё приму
И не окосею.
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Отмечаем страной
Наш законный выходной,
И вся Россия пьёт со мной!