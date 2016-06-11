16-01









Если с другом как-нибудь,

В кабаке приняв на грудь,

Собрались в дорогу,

Перед тем как двигать в путь

Надо тяпнуть по чуть-чуть

И ещё немного.



Припев:

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда иду я из пивной.

Не боюсь ни одной

Суки, если я хмельной,

И если пацаны со мной.





На медведя выйду, на,

Или даже на слона

С голыми руками.

Мне двустволка не нужна,

Если по́ три стакана,

Жахнём с мужиками.



Припев:

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда иду я из пивной.

Обходи стороной,

Если не хотишь, родной,

Проблем с коробкой черепной.





Заграница ни к чему -

Нам нормально и в Крыму,

В матушке-Расее.

Хоть уже ни «бе», ни «му»

Грамм семьсот ещё приму

И не окосею.



Припев:

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда иду я из пивной.

Отмечаем страной

Наш законный выходной,

И вся Россия пьёт со мной!

