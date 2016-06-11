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Титульная »Блог»Блог пользователя Чилимпон»Когда иду я из пивной…
11 июня, 2016 - суббота
16-01
Чилимпон

Когда иду я из пивной…



Если с другом как-нибудь,

В кабаке приняв на грудь,
Собрались в дорогу,
Перед тем как двигать в путь
Надо тяпнуть по чуть-чуть
И ещё немного.

Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Не боюсь ни одной
Суки, если я хмельной,
И если пацаны со мной.


На медведя выйду, на,
Или даже на слона
С голыми руками.
Мне двустволка не нужна,
Если по́ три стакана,
Жахнём с мужиками.

Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Обходи стороной,
Если не хотишь, родной,
Проблем с коробкой черепной.


Заграница ни к чему -
Нам нормально и в Крыму,
В матушке-Расее.
Хоть уже ни «бе», ни «му»
Грамм семьсот ещё приму
И не окосею.

Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда иду я из пивной.
Отмечаем страной
Наш законный выходной,
И вся Россия пьёт со мной!

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Результат:
праздник  Россия  смешные стихи  пародии  ироническая поэзия  даты  песня  водка  Крым  пьяницы  пьянство  пацаны  день независимости России  Расея  пиво  алкаш  мужики  пьянь
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