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24 июня, 2016 - пятница
18-46
Чилимпон

Телепортация



Правительство РФ намерено выделить миллиарды рублей на телепортацию, мобильную связь «пятого поколения» и российский язык программирования. К 2035 году, авторы технологической инициативы, предрекают появление в нашей стране нейроинтерфейса, квантовых вычислений и телепортации.
Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд руб. на 2016-2018 годы

Вы не верьте в бла-бла-бла,
Что в России нет бабла.
Вопрос стоит иначе –
Куда бы расфигачить.

Расфигачить так бюджет,
Не остался чтоб и след,
И у единороссов
Чтоб не было вопросов.

Все загружены в Кремле
Мыслью только о бабле,
Под коньячок и шпроты –
Такая вот работа!

Потому как бабки тут
Целый день рекой текут.
И если не освоить –
Завалят с головой ить!

А осваивать, ей-ей,
С каждым годом всё трудней.
Загнать бабосы нано
Как раньше бы в Роснано,

Но их ржавый командир
(Закативший в праздник пир)
Сказал: «Не знаю, братья,
Бабло куда девать я!»

А скромняга Женя Дод
(Ну, что из «Русгидро» тот),
Совсем обескуражил!
За что и был посажен.

Премию взял, дуралей,
В триста лямов лишь рублей,
Как последний рохля!
Ну, скажи, не лох ли?

Помнишь, Толя Сердюков –
Хвать мильярд и был таков
По баням, по девицам!
Вот у кого учиться!

У него сейчас Ростех.
И я уверяю всех,
Что баблом Ростеха
Рулит он с успехом.

Нам побольше бы таких
Осваятелей лихих.
Или снова надо
Мутить Олимпиаду.

Не пускать же деньги нам
Снова в Конго и Вьетнам.
Месяц мы ж, не дале,
Как уже им дали!

Или хочешь предложить
Миллионы положить
На школы, на больницы?
Да лучше застрелиться!

Или вкладывать бабло
В ваше нищее село,
Чтобы пахло и цвело?..
Дык и так смердит зело!

Иль подкинуть, для примеру,
Хоть чуток пенсионеру?
Так тогда картоху ить
Вовсе бросят все садить!

Вобщем надо нам идти
В направлении пути,
Чтобы спиз… освоить миллиардов,
Эдак штук до десяти.

И нашлась такая тема –
По откачке бабок схема…
Нет, не модернизация,
Баще́й – телепортация!

Это ж золотое дно!
Замути́м и заодно,
Чтоб народ весь обомлел
И перпетум мобиле!

Мы на сказочный прожект
Растрясём родной бюджет,
И на нём с десяток лет
Будем жить себе без бед!

Ну, а спросят: «Чо почём?
Где за денюжку отчёт?»
Ответим: «Бабки, братцы,
Тю-тю! Телепортация!»

23.06.2016 г.

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Результат:
Россия  Путин  смешные стихи  Москва  ироническая поэзия  юмор  бабло  бюджет  Кремль  доллары  коррупция  деньги  казна  воровство  модернизация  инвестиции  бабки  казнокрадство
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