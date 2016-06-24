Телепортация

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Правительство РФ намерено выделить миллиарды рублей на телепортацию, мобильную связь «пятого поколения» и российский язык программирования. К 2035 году, авторы технологической инициативы, предрекают появление в нашей стране нейроинтерфейса, квантовых вычислений и телепортации.

Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд руб. на 2016-2018 годы



Вы не верьте в бла-бла-бла,

Что в России нет бабла.

Вопрос стоит иначе –

Куда бы расфигачить.



Расфигачить так бюджет,

Не остался чтоб и след,

И у единороссов

Чтоб не было вопросов.



Все загружены в Кремле

Мыслью только о бабле,

Под коньячок и шпроты –

Такая вот работа!



Потому как бабки тут

Целый день рекой текут.

И если не освоить –

Завалят с головой ить!



А осваивать, ей-ей,

С каждым годом всё трудней.

Загнать бабосы нано

Как раньше бы в Роснано,



Но их ржавый командир

(Закативший в праздник пир)

Сказал: «Не знаю, братья,

Бабло куда девать я!»



А скромняга Женя Дод

(Ну, что из «Русгидро» тот),

Совсем обескуражил!

За что и был посажен.



Премию взял, дуралей,

В триста лямов лишь рублей,

Как последний рохля!

Ну, скажи, не лох ли?



Помнишь, Толя Сердюков –

Хвать мильярд и был таков

По баням, по девицам!

Вот у кого учиться!



У него сейчас Ростех.

И я уверяю всех,

Что баблом Ростеха

Рулит он с успехом.



Нам побольше бы таких

Осваятелей лихих.

Или снова надо

Мутить Олимпиаду.



Не пускать же деньги нам

Снова в Конго и Вьетнам.

Месяц мы ж, не дале,

Как уже им дали!



Или хочешь предложить

Миллионы положить

На школы, на больницы?

Да лучше застрелиться!



Или вкладывать бабло

В ваше нищее село,

Чтобы пахло и цвело?..

Дык и так смердит зело!



Иль подкинуть, для примеру,

Хоть чуток пенсионеру?

Так тогда картоху ить

Вовсе бросят все садить!



Вобщем надо нам идти

В направлении пути,

Чтобы спиз… освоить миллиардов,

Эдак штук до десяти.



И нашлась такая тема –

По откачке бабок схема…

Нет, не модернизация,

Баще́й – телепортация!



Это ж золотое дно!

Замути́м и заодно,

Чтоб народ весь обомлел

И перпетум мобиле!



Мы на сказочный прожект

Растрясём родной бюджет,

И на нём с десяток лет

Будем жить себе без бед!



Ну, а спросят: «Чо почём?

Где за денюжку отчёт?»

Ответим: «Бабки, братцы,

Тю-тю! Телепортация!»



23.06.2016 г.



