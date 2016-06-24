Правительство РФ намерено выделить миллиарды рублей на телепортацию, мобильную связь «пятого поколения» и российский язык программирования. К 2035 году, авторы технологической инициативы, предрекают появление в нашей стране нейроинтерфейса, квантовых вычислений и телепортации.
Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд руб. на 2016-2018 годы
Вы не верьте в бла-бла-бла,
Что в России нет бабла.
Вопрос стоит иначе –
Куда бы расфигачить.
Расфигачить так бюджет,
Не остался чтоб и след,
И у единороссов
Чтоб не было вопросов.
Все загружены в Кремле
Мыслью только о бабле,
Под коньячок и шпроты –
Такая вот работа!
Потому как бабки тут
Целый день рекой текут.
И если не освоить –
Завалят с головой ить!
А осваивать, ей-ей,
С каждым годом всё трудней.
Загнать бабосы нано
Как раньше бы в Роснано,
Но их ржавый командир
(Закативший в праздник пир)
Сказал: «Не знаю, братья,
Бабло куда девать я!»
А скромняга Женя Дод
(Ну, что из «Русгидро» тот),
Совсем обескуражил!
За что и был посажен.
Премию взял, дуралей,
В триста лямов лишь рублей,
Как последний рохля!
Ну, скажи, не лох ли?
Помнишь, Толя Сердюков –
Хвать мильярд и был таков
По баням, по девицам!
Вот у кого учиться!
У него сейчас Ростех.
И я уверяю всех,
Что баблом Ростеха
Рулит он с успехом.
Нам побольше бы таких
Осваятелей лихих.
Или снова надо
Мутить Олимпиаду.
Не пускать же деньги нам
Снова в Конго и Вьетнам.
Месяц мы ж, не дале,
Как уже им дали!
Или хочешь предложить
Миллионы положить
На школы, на больницы?
Да лучше застрелиться!
Или вкладывать бабло
В ваше нищее село,
Чтобы пахло и цвело?..
Дык и так смердит зело!
Иль подкинуть, для примеру,
Хоть чуток пенсионеру?
Так тогда картоху ить
Вовсе бросят все садить!
Вобщем надо нам идти
В направлении пути,
Чтобы спиз… освоить миллиардов,
Эдак штук до десяти.
И нашлась такая тема –
По откачке бабок схема…
Нет, не модернизация,
Баще́й – телепортация!
Это ж золотое дно!
Замути́м и заодно,
Чтоб народ весь обомлел
И перпетум мобиле!
Мы на сказочный прожект
Растрясём родной бюджет,
И на нём с десяток лет
Будем жить себе без бед!
Ну, а спросят: «Чо почём?
Где за денюжку отчёт?»
Ответим: «Бабки, братцы,
Тю-тю! Телепортация!»
23.06.2016 г.