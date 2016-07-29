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29 июля, 2016 - пятница
17-36
Чилимпон

День Десантника типа


Ох, грядёт большая пьянка
Праздник будет-то тройной!
Приготовь, мать, валерьянку –
Не свихнуться чтоб со мной!

А причиной для нарезки
Будет столько важных дат:
Для работников «железки»,
Для попов и для солдат!

Так что круче, чем сапожник
В эти дни упьюся я -
Ибо железнодорожник,
И к тому ж зовут Илья!

Главный повод же, конечно,
Разгуляться в ширь и в даль –
Я десантник типа вечный!
Ох, закатим фестиваль!

Всей крылатой десантуре
Шлю салют, честной народ!
Так как праздник наш, в натуре,
Веселей, чем Новый Год!

Среди бравых войск России
Нету тех, кто нас бравей!
Кого хочешь мы осилим,
Накидавшись до бровей!

Видишь - тельник полосатый?
А берет мой голубой?
Вобщем, если б не зассал ты,
То попал на мордобой!..

…Блин, куда же смотрят копы?!
Что творится за херня?!
Ни за что пинка под жопу
Получил средь бела дня!

Но ничо, такая шняга
Праздник мне не омрачит!
Щас на водку подналягу
И вернусь вас всех мочить!

Во, видал, ко мне в подмогу
Кинулся Вован-братан!
Подвернул по пьяне ногу,
И с разбегу плюх в фонтан!

Не пойму, что за хи-хи, я?
Пусть поплавает пацан!
Ведь вода – его стихия,
Он у нас морской десант!..

Под водой Вован всех круче -
Час, как жопа не видна!
Но, братва, на всякий случай,
Подымай его со дна!

А коронный финт Серёги?!
Об башку бутылку – хрясь!
Протянул, жаль, тут же ноги.
(Ну, везёт не каждый раз…)

Оттащи его к Вовану
Под боярышник в тенёк.
Да плесните с полстакана –
Пусть взбодрится паренёк!

Помню, в прежние-то годы
Парни были покрепчей.
Не ложились на бок сроду
От таких-то мелочей!

По литрухе водки в глотку
Не забыв с утра принять,
Шли на рынки, чтоб в охотку
Чебуреков погонять.

Да за то и уважали
Десантуру басмачи,
Что по полной отгружали
Им робяты горячи!

Тот забыт обычай нынче.
Лучше ноги унести,
Чтоб от чурок зуботычин
Нам самим не огрести…

Но в одном я твёрд, ребята!
Мы за праздник ВДВ
Поллитровочек на брата
Выпьем минимум по две!

За тельняху и беретик,
АКС и парашют!
Гомосеки, чебуреки
Пусть себе над нами ржут!

А ещё за баб российских –
Самых лучших из невест!
(У моей такие сиськи –
Даже тельник не налез!)

***
Мы начнём гулять второго,
А закончим в выходной…
О, гляди, очнулся Вова!
Ну, держи стакан, родной!

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Результат:
праздник  Россия  Армия  смешные стихи  ироническая поэзия  юмор  тельняшка  водка  десантура  ВДВ  десантник  2 августа  воздушно-десантные войска  парашют  автомат  АКМ  АКС  фонтаны  дата  голубые береты
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