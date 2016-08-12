ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ

18-26





- Ой, маманя, плохо дело!

Что-то брюхо заболело,

Испарился напрочь аппетит.

От поноса и изжоги

Протяну по ходу ноги,

Если врач меня не исцелит!



Ой, звони врачам скорее,

А не то я захирею

В самом, так сказать, расцвете лет!

Только наша медицина

Сохранит мамане сына

И не даст отбросить сандалет!..



***

- Вася, третий час, как дура,

Я звоню в регистратуру -

То «пи-пи», то трубку не берут!

Как врача нам вызвать на дом?..

- Ой, маманя, буду гадом,

Я же скоро кони двину тут!



Вот беда, куда же деться?!

Ладно, помоги одеться,

Сам, блин, в поликлинику пойду.

Дай мне трость твою в дорогу,

Неровён ведь час, ей Богу,

Я на полдороге упаду…



***

- Что врачи, Васёк, сказали?

Целый день тебя прождали!

Думали, в больницу ты залёг!

Я уже и апельсины

Снарядила в сетку, сына,

И спекла оладушков малёк!



- Ой, маманя, до больницы

Ещё дальше, чем до Ниццы!

К терапевту вот сперва талон.

Со здоровьем коль нечисто,

То к врачу-специалисту

Направленье, может, выдаст он…



Хоть дышу я еле-еле,

Потерплю ещё неделю

Без больничных коек и палат.

К доктору пускай путь долог –

Примет гастроэнтеролог,

И дела мои пойдут на лад!..



***

- Сына, выглядишь хреново!

Что сказал ваш участковый?

Ждёт когда гастролог на приём?

Как сперва УЗИ назначил?

Через месяц только, значит?

Месяц мы же не переживём!



Долго так! Ой, горе-горе!

Это он ещё ускорил?!

А другие по полгода ждут?..

Вася, сына, ты держися!

Скушай вот отварчик риса,

Раз котлетки больше не идут.



***

- Слава Богу, ми́нул месяц.

Ой, как потерял ты в весе!

Но зато, вишь, сделали УЗИ.

Заводи машину, папка!

Результат УЗИ в охапку

И Васятку к доктору вези!..



- Вы чего вернулись скоро?

(Ой, Васёк, какой ты хворый!)

Гастроэнтеролог принял вас?

Что несёте вы за бредни?

Как уволился намедни?

И чего теперь нам делать, Вась?!



Как же мне не плакать, прямо?

Я не кто-нибудь, а мама

У кровати бедного сынка!..

Что? Должны нам дозвониться

Позже из другой больницы?

Ладно, Вася, будем ждать звонка…



***

…Утром ранним, типа горна

Боевито и задорно,

Затрезвонил старый телефон.

В трубке голос злой и хмурый:

- Это из регистратуры.

Есть для вас к гастрологу талон.



И седая мать-старушка,

Опираяся на клюшку,

Прошептала с горестью в душе:

- Вам спасибо - позвонили,

Только Васю схоронили

Третию неделю как уже.



***

В век прогресса, инноваций

И сплошных оптимизаций

Затяни потуже ремешок.

А гордясь родной страною,

Будь готов тряхнуть мошною,

Чтоб не испытать подобный шок!



12.08.2016



