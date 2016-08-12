ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ

- Ой, маманя, плохо дело!
Что-то брюхо заболело,
Испарился напрочь аппетит.
От поноса и изжоги
Протяну по ходу ноги,
Если врач меня не исцелит!
Ой, звони врачам скорее,
А не то я захирею
В самом, так сказать, расцвете лет!
Только наша медицина
Сохранит мамане сына
И не даст отбросить сандалет!..
***
- Вася, третий час, как дура,
Я звоню в регистратуру -
То «пи-пи», то трубку не берут!
Как врача нам вызвать на дом?..
- Ой, маманя, буду гадом,
Я же скоро кони двину тут!
Вот беда, куда же деться?!
Ладно, помоги одеться,
Сам, блин, в поликлинику пойду.
Дай мне трость твою в дорогу,
Неровён ведь час, ей Богу,
Я на полдороге упаду…
***
- Что врачи, Васёк, сказали?
Целый день тебя прождали!
Думали, в больницу ты залёг!
Я уже и апельсины
Снарядила в сетку, сына,
И спекла оладушков малёк!
- Ой, маманя, до больницы
Ещё дальше, чем до Ниццы!
К терапевту вот сперва талон.
Со здоровьем коль нечисто,
То к врачу-специалисту
Направленье, может, выдаст он…
Хоть дышу я еле-еле,
Потерплю ещё неделю
Без больничных коек и палат.
К доктору пускай путь долог –
Примет гастроэнтеролог,
И дела мои пойдут на лад!..
***
- Сына, выглядишь хреново!
Что сказал ваш участковый?
Ждёт когда гастролог на приём?
Как сперва УЗИ назначил?
Через месяц только, значит?
Месяц мы же не переживём!
Долго так! Ой, горе-горе!
Это он ещё ускорил?!
А другие по полгода ждут?..
Вася, сына, ты держися!
Скушай вот отварчик риса,
Раз котлетки больше не идут.
***
- Слава Богу, ми́нул месяц.
Ой, как потерял ты в весе!
Но зато, вишь, сделали УЗИ.
Заводи машину, папка!
Результат УЗИ в охапку
И Васятку к доктору вези!..
- Вы чего вернулись скоро?
(Ой, Васёк, какой ты хворый!)
Гастроэнтеролог принял вас?
Что несёте вы за бредни?
Как уволился намедни?
И чего теперь нам делать, Вась?!
Как же мне не плакать, прямо?
Я не кто-нибудь, а мама
У кровати бедного сынка!..
Что? Должны нам дозвониться
Позже из другой больницы?
Ладно, Вася, будем ждать звонка…
***
…Утром ранним, типа горна
Боевито и задорно,
Затрезвонил старый телефон.
В трубке голос злой и хмурый:
- Это из регистратуры.
Есть для вас к гастрологу талон.
И седая мать-старушка,
Опираяся на клюшку,
Прошептала с горестью в душе:
- Вам спасибо - позвонили,
Только Васю схоронили
Третию неделю как уже.
***
В век прогресса, инноваций
И сплошных оптимизаций
Затяни потуже ремешок.
А гордясь родной страною,
Будь готов тряхнуть мошною,
Чтоб не испытать подобный шок!
12.08.2016