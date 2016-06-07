Шпон и Чмоська

20-15

Бредут слоны в посудной лавке,

Посудой усыпая путь.

Трубят, пердят в ужасной давке,

Что ни вздохнуть, ни продохнуть.

Всё серо так, что взор тускнеет,

И серут так, что никнет нос,

И в этом месиве немеют

Мозги под бременем волос.

Вдруг где-то лай из мерзкой каши!

То Моська, человека друг,

Кричит от ужаса, упавши

Под ноги сонмища зверюг.

Ей страшно серости засилье,

Ей стыдно погибать в говне.

Она кричит! Её бессилье

Понятно быть должно вполне.

А что слоны? "Ах эта Моська!

На вентилятор ей подбрось-ка!

И пусть, коль впрямь она сильна,

Живёт под брюхом у слона!"