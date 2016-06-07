Шпон и Чмоська

Бредут слоны в посудной лавке,
Посудой усыпая путь.
Трубят, пердят в ужасной давке,
Что ни вздохнуть, ни продохнуть.
Всё серо так, что взор тускнеет,
И серут так, что никнет нос,
И в этом месиве немеют
Мозги под бременем волос.
Вдруг где-то лай из мерзкой каши!
То Моська, человека друг,
Кричит от ужаса, упавши
Под ноги сонмища зверюг.
Ей страшно серости засилье,
Ей стыдно погибать в говне.
Она кричит! Её бессилье
Понятно быть должно вполне.
А что слоны? "Ах эта Моська!
На вентилятор ей подбрось-ка!
И пусть, коль впрямь она сильна,
Живёт под брюхом у слона!"