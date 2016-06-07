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Титульная »Блог»Блог пользователя foxdown»Шпон и Чмоська
07 июня, 2016 - вторник
20-15
FoxDown

Шпон и Чмоська

Бредут слоны в посудной лавке,
Посудой усыпая путь.
Трубят, пердят в ужасной давке,
Что ни вздохнуть, ни продохнуть.
Всё серо так, что взор тускнеет,
И серут так, что никнет нос,
И в этом месиве немеют
Мозги под бременем волос.
Вдруг где-то лай из мерзкой каши!
То Моська, человека друг,
Кричит от ужаса, упавши
Под ноги сонмища зверюг.
Ей страшно серости засилье,
Ей стыдно погибать в говне.
Она кричит! Её бессилье
Понятно быть должно вполне.
А что слоны? "Ах эта Моська!
На вентилятор ей подбрось-ка!
И пусть, коль впрямь она сильна,
Живёт под брюхом у слона!"

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ПЛОТНОСТЬ: 150 г/м.

СОСТАВ: 100% хлопок.

Размеры - 46, 48, 50, 52, 54, 56.

Цвета - бордовый, жёлтый, оранжевый, синий, чёрный, ярко-зелёный, красный.

Просьба при заказе указывать размер и цвет.

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