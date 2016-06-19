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Титульная »Блог»Блог пользователя foxdown»Отрывок "Про сливу"
19 июня, 2016 - воскресение
00-56
FoxDown

Отрывок "Про сливу"

﻿- Доешь эту сливу, Ева.
- Не могу.
- Почему не можешь?
- Тебе не достанется.
- Мне не надо. Я хочу, чтобы её съела ты.
- Если я буду знать, что лишила тебя сливы, то это не принесёт мне удовольствия.
- Это принесёт тебе удовольствие тем, что ты будешь знать, что мне это будет приятно.
- Но мне самой хочется, чтобы эту сливу съел ты.
- Я не хочу. Съешь сама.
- Ты не хочешь сделать мне приятное?
- Я хочу сделать тебе приятное этой сливой. Ешь скорее, разве не видишь, как она смотрит на тебя?
- Она смотрит на меня и хочет, чтобы съел её ты. Это её последнее желание.
- Прежде она признавалась мне, что желает быть казнённой тобой, Ева.
- Я её милую.
- Так ты отказываешься есть её, Ева?
- Я бы съела её, но хочу, чтобы ты съел её.
- Но я не могу есть её! Она одна! Съесть её должна ты!
- Это какая-то мужская логика? Ничего не понимаю.
- Это не логика, Ева!..
- Я тоже так подумала.
- ...просто эту сливу должна съесть ты! Таков закон! Так положено!
- Всевластный самец решил облагодетельствовать скромную самочку одной сливой и не приемлет отказа?
- Одной сливой?! Ты слопала полмешка!
- Неужели? Как я могла этого не заметить? Тогда сделай мне одолжение и доешь этот остаточек.
- Но я не могу!
- Постарайся, ты же мужчина.
- Евка! Лопай сливку или ты меня знаешь!
- Или что? Бесцеремонное принуждение к сексу, раз уж дар убеждения и абсолютная власть над слабой женщиной не дают результата?
- Евка, лопай сливку!
- Какую? Эту что-ли? Этим теперь современные мужчины покупают женское признание?
- Евка!
- Ах, как бы я хотела съесть её, но что-то, женская интуиция, по всей видимости, говорит мне, что ты ждёшь моего отказа, чтобы слопать сливу самому.
- А-а-а!!!
- Таковы мужчины: ни о чём думать не могут, кроме своих любимых слив.

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28.06.16 21:43Павел Никлёбакс
Это не я поставил пятёрку. Всё это нужно отредактировать.
29.06.16 00:05FoxDown
Жалкий завистник. Фи!
30.06.16 02:06К.ХЕРРЕРА
Павел, вы жуткий миляга (отредактировать) и совсем не думаете о сливах - вы все время наполнены сиренью. Но сирень заурядна, обыденна и отцвела.
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