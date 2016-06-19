Отрывок "Про сливу"

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﻿- Доешь эту сливу, Ева.

- Не могу.

- Почему не можешь?

- Тебе не достанется.

- Мне не надо. Я хочу, чтобы её съела ты.

- Если я буду знать, что лишила тебя сливы, то это не принесёт мне удовольствия.

- Это принесёт тебе удовольствие тем, что ты будешь знать, что мне это будет приятно.

- Но мне самой хочется, чтобы эту сливу съел ты.

- Я не хочу. Съешь сама.

- Ты не хочешь сделать мне приятное?

- Я хочу сделать тебе приятное этой сливой. Ешь скорее, разве не видишь, как она смотрит на тебя?

- Она смотрит на меня и хочет, чтобы съел её ты. Это её последнее желание.

- Прежде она признавалась мне, что желает быть казнённой тобой, Ева.

- Я её милую.

- Так ты отказываешься есть её, Ева?

- Я бы съела её, но хочу, чтобы ты съел её.

- Но я не могу есть её! Она одна! Съесть её должна ты!

- Это какая-то мужская логика? Ничего не понимаю.

- Это не логика, Ева!..

- Я тоже так подумала.

- ...просто эту сливу должна съесть ты! Таков закон! Так положено!

- Всевластный самец решил облагодетельствовать скромную самочку одной сливой и не приемлет отказа?

- Одной сливой?! Ты слопала полмешка!

- Неужели? Как я могла этого не заметить? Тогда сделай мне одолжение и доешь этот остаточек.

- Но я не могу!

- Постарайся, ты же мужчина.

- Евка! Лопай сливку или ты меня знаешь!

- Или что? Бесцеремонное принуждение к сексу, раз уж дар убеждения и абсолютная власть над слабой женщиной не дают результата?

- Евка, лопай сливку!

- Какую? Эту что-ли? Этим теперь современные мужчины покупают женское признание?

- Евка!

- Ах, как бы я хотела съесть её, но что-то, женская интуиция, по всей видимости, говорит мне, что ты ждёшь моего отказа, чтобы слопать сливу самому.

- А-а-а!!!

- Таковы мужчины: ни о чём думать не могут, кроме своих любимых слив.