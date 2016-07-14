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Титульная »Блог»Блог пользователя foxdown»Источник божественной Дури
14 июля, 2016 - четверг
02-37
FoxDown

Источник божественной Дури

Извещаю всех поклонников божественной Дури, что увидела свет вторая книга всемирно знаменитого писателя Дмитрия Носкова. Если это вдруг кому-то интересно, то можно оставить заявку на получение книги у меня в личных сообщениях.
И совершенно не важно, о чём эта новая книга, что хочет поведать нам полюбившийся автор, и сколько это будет стоить, потому что что бы там ни было, но всё это будет либо смешно, либо страшно, либо печально до слёз, и лишь временами только любопытно. То есть в любом случае это заденет вас за живое, а если что-то задевает за живое, то оно имеет смысл.
Да здравствует смысл! Да здравствуют книги! Да здравствуют все!

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29.07.16 12:10Muddy_Roger
https://lh3.googleusercontent.com/-SVNX1aRt8JY/V5rxe_Hc-PI/AAAAAAAAAbU/VjpEVFmYAbI3tdllpyV8G5UsstKkAZu_gCL0B/w426-h568/20160729_104920%255B1%255D.jpg

«Не объяснишь несведущим болванам,
Что мир жесток к изнеженности душ.
На тех, кто негой балуется в ваннах,
Он отрезвляющий обрушивает душ.»

(Дмитрий Носков, "Источник божественной дури", стр.200, © 2016)﻿
29.07.16 12:52FoxDown
Подтверждение тому, что человек велик и могуч. Хочет - зачем-то сходит в супермаркет, хочет - выпьет водки, хочет - получит никому не нужную книжку.
И вот Muddy Roger, минуя первые две стадии, взял и взял свою книгу, и теперь, вполне допускаю, может её и почитать.
Поздравляю одного из первых читателей. Всего доброго вам, хорошего настроения и здоровья.
31.08.16 18:31shishmar
Дима, привет! Мы хотим опубликовать твой предыдущий пост с отрывком из книги. Можешь сообщить свои координаты для связи на мою почту direktor@домен этого сайта.
31.08.16 20:46FoxDown
Привет, господин Шишмар. Я написал.
01.09.16 12:49Muddy_Roger
Честно говоря, до вчерашнего дня мне было абсолютно непонятно предназначение Блогов при сайте данного лит.-худ. издания. И вот вдруг Директор своим сообщением словно бы глаза мне открыл!!! Блог сделан для талантливых молодых литераторов - чтоб редакция могла их найти, если они есть. А не чтобы графоманы наяривали свой словоблуд до потери осознания, как уж тут, в блоге КБ исстари повелось.
01.09.16 14:59FoxDown
Что-то не видел я тут ни одного талантливого автора, кроме незабвенной Веры Куртис, которую журнал категорически отказывается печатать, господин Роджер. В блогах, на мой графоманский взгляд, интересны более всего комментарии язвительных комментаторов.
01.09.16 15:51Коломбина
=== Сообщение было отредактированно пользователем ===
Да, талантливых литераторов трудно найти, особенно если они почти 10 лет сидели под носом редакции. Роджер, это я вам ответила (привет, кстати, давно не виделись), но дурацкий блог прилепил мой ответ к Фоксу.
01.09.16 17:41Muddy_Roger
Привет, Коломбина! Насчет 10 лет сидения под носом у МШ - слегка искаженный (куда ж без этого!) диалог из книги «Блеск и нищета русской литературы»:

Однажды весной 1980-го, когда Довлатову было не 75, как послезавтра, а перспективные 38, ему позвонила мадонноликая Энн Фридмен:
— Я отослала перевод Иосифу. Он передал рукопись в «Ньюйоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.
СД спросил:
— «Ньюйоркер» — это газета? Или журнал?
ЭФ даже растерялась от вопиющего невежества. С таким же успехом СД мог бы поинтересоваться: «Нью-Йорк — это, простите, город иди деревня?», а ФоксДН мог бы сказануть: «КБ – это, извините, блог или чат?»
— «КБ» — самый престижный журнал в Америке. Они заплатят вам несколько тысяч.
— Ого!
Откровенно говоря, ни СД, ни ДН даже не слишком удивились. Наверное, потому, что слишком долго всего этого ждали.

* * *
01.09.16 18:34FoxDown
Меня вообще уже ничего не может удивить, разве что-нибудь вроде "ДН, я хочу от тебя ребёнка" или "ДН, я хочу ребёнка от твоего ребёнка", или "Я ребёнок от твоего ребёнка и хочу ребёнка от ребёнка твоего ребёнка".
02.09.16 19:48Павел Никлёбакс
Дмитрий, прошу меня простить, что я не отвечаю на комментарии на форуме. Возможно, я сошёл с ума, возможны также и более смешные причины. Но я поздравил Вас и Алису с замечательной книгой. Дружеский долг я исполнил, если Вы меня понимаете. Язвительный комментарий пока не пришёл на ум, но будем надеяться.
02.09.16 23:19FoxDown
Благодарю, драгоценный Никлебакс. Поздравления приняты. )
02.09.16 19:49Павел Никлёбакс
Уточнение: поздравил на форуме.
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