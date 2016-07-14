Источник божественной Дури

02-37

Извещаю всех поклонников божественной Дури, что увидела свет вторая книга всемирно знаменитого писателя Дмитрия Носкова. Если это вдруг кому-то интересно, то можно оставить заявку на получение книги у меня в личных сообщениях.

И совершенно не важно, о чём эта новая книга, что хочет поведать нам полюбившийся автор, и сколько это будет стоить, потому что что бы там ни было, но всё это будет либо смешно, либо страшно, либо печально до слёз, и лишь временами только любопытно. То есть в любом случае это заденет вас за живое, а если что-то задевает за живое, то оно имеет смысл.

Да здравствует смысл! Да здравствуют книги! Да здравствуют все!