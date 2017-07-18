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Титульная »Блог»Блог пользователя foxdown»Палец
18 июля, 2017 - вторник
00-40
FoxDown

Палец

- Да, но я слишком юн и наивен, чтобы доверять свою судьбу в руки уверенной в себе женщины, - сказал он, поковырялся пальцем в ухе, осмотрел этот палец, показал его ей и добавил: - Юн и наивен!

Хотя весь вид его говорил о том, что он не столько юн и наивен, сколько стар и глуп, но она всё же сходила за тряпкой и вытерла ему этот палец. Её женская уверенность если и была, то заключалась единственно в том, что если он ляжет в постель с этим пальцем, то она долго не уснёт, боясь, что он во сне случайно заденет её им.

Она ещё раз как следует вытерла палец тряпкой, чтобы избавить себя от дурных страхов. Будущая жизнь с этим человеком казалась ей уже не столь безоблачной, как в тот момент, когда он подарил ей ополовиненную коробку шоколада. Теперь женская интуиция тревожно ворочалась, что-то хотела, но ничего не могла сказать, как собака или малыш-карапуз двух лет.

- Смотри: я облизал, - сказал мужчина, демонстрируя ей палец.
"Он всё-всё понимает. Не такой уж он и глупый," - с улыбкой подумала она, согрелась этой мыслью и снова вытерла ему обслюнявленный палец тряпкой.

И он снова его облизал, как привык делать с детства.

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18.07.17 11:26Muddy_Roger
Кафкианский синтаксис фразы "Её уверенность если и была, то заключалась единственно в том, что если он, то она, боясь, что он случайно её им" выписан мастерски. Добравшись до точки сквозь частокол "чтокающих" запятых, читатель собственной шкурой чувствует панический страх персонажихи быть измазанной ушной серой во сне.
18.07.17 13:46FoxDown
Специально оставил эту корявую фразу такой. В голове она у меня произносилась с ритмикой Жванецкого, которого я всегда держу в голове, чтобы всякую корявость оправдать спасительной ритмикой, и звучала неплохо. Многое зависит от прочтения, правда.
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