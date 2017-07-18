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- Да, но я слишком юн и наивен, чтобы доверять свою судьбу в руки уверенной в себе женщины, - сказал он, поковырялся пальцем в ухе, осмотрел этот палец, показал его ей и добавил: - Юн и наивен!



Хотя весь вид его говорил о том, что он не столько юн и наивен, сколько стар и глуп, но она всё же сходила за тряпкой и вытерла ему этот палец. Её женская уверенность если и была, то заключалась единственно в том, что если он ляжет в постель с этим пальцем, то она долго не уснёт, боясь, что он во сне случайно заденет её им.



Она ещё раз как следует вытерла палец тряпкой, чтобы избавить себя от дурных страхов. Будущая жизнь с этим человеком казалась ей уже не столь безоблачной, как в тот момент, когда он подарил ей ополовиненную коробку шоколада. Теперь женская интуиция тревожно ворочалась, что-то хотела, но ничего не могла сказать, как собака или малыш-карапуз двух лет.



- Смотри: я облизал, - сказал мужчина, демонстрируя ей палец.

"Он всё-всё понимает. Не такой уж он и глупый," - с улыбкой подумала она, согрелась этой мыслью и снова вытерла ему обслюнявленный палец тряпкой.



И он снова его облизал, как привык делать с детства.