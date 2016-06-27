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Титульная »Блог»Блог пользователя shealice»Аренда жилья в Краснодаре. Как снять квартиру без посредников
27 июня, 2016 - понедельник
17-44
SheAlice

Аренда жилья в Краснодаре. Как снять квартиру без посредников

Аренда без посредников
Аренда жилья от хозяев возможна через сайты, группы в соцсетях. Последний вариант более распространенный. Причем, администраторы такой группы ведут борьбу с «черными» риелторами и с мошенниками, которых на рынке недвижимости предостаточно. Таких страничек достаточно много, вот самые популярные группы и сайты:
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Снять квартиру в Краснодаре < a href="https://regionalrealty.ru/krasnodar/offers/rent-flats/"< /a>
Самый известный краснодарский сайт, на котором можно найти объявления типа: “аренда недорогого жилья”, “посуточная аренда жилья в Краснодаре”, “жилье в Краснодаре без посредников”, “комнаты в Краснодаре без посредников” - НЕАГЕНТ < a href="http://neagent.info/"< /a>.

Снять жилье в Краснодаре с риелторами
Агентства недвижимости в Краснодаре можно найти чуть ли не на каждом углу, но не всем стоит безоговорочно доверять. Если риелторы предлагают вам список адресов взамен небольшой суммы (2-3 тыс. рублей), стоит задуматься. Потому что «липовые» адреса – явление частое.
Если уж вы решили снять квартиру, прибегнув к помощи агентства, то изучите для начала его репутацию. В Краснодаре не так много агентств с многолетним опытом работы.

Стоимость аренды жилья в Краснодаре
Комнату в Краснодаре можно снять в среднем за 10 тыс. рублей. Однокомнатную квартиру - за 15 тыс. рублей. На этой страничке < a href="https://regionalrealty.ru/krasnodar/migrate/">о переезде в Краснодар< /a> есть все цены на аренду в городе.

Снять квартиру в Краснодаре без мошенников
Аренда квартир в Краснодаре может стать «русской рулеткой», если допустить ряд ошибок в выборе временного жилья. На что нужно обратить внимание при поиске квартиры:
Запросите выписку из Росреестра, чтобы убедиться в том, что квартиру вам сдает настоящий владелец. Это можно сделать в любом МФЦ.
Заключайте договор с арендодателем, не обращайте внимание ни на какие доводы хозяина квартиры. Договор – подушка безопасности при съеме квартиры.
В договоре должна быть установлена сумма оплаты и время оплаты.
Факт оплаты должен быть подтвержден распиской, где необходимо указать сумму, кем произведена оплата и за какие услуги.

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27.06.16 18:06FoxDown
Незамедлительно выезжаю в Краснодар!
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Начинающий водитель
49
рублей
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Футболка без боковых швов,плечи усилены специальной тесьмой, европейский воротничок с добавлением эластана, вязка – кулирная гладь, нанесение рисунка - шелкография.

ПЛОТНОСТЬ: 150 г/м.

СОСТАВ: 100% хлопок.

Размеры - 46, 48, 50, 52, 54, 56.

Цвета - бордовый, жёлтый, оранжевый, синий, чёрный, ярко-зелёный, красный.

Просьба при заказе указывать размер и цвет.

499
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