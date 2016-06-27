Аренда жилья в Краснодаре. Как снять квартиру без посредников

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Аренда без посредников

Аренда жилья от хозяев возможна через сайты, группы в соцсетях. Последний вариант более распространенный. Причем, администраторы такой группы ведут борьбу с «черными» риелторами и с мошенниками, которых на рынке недвижимости предостаточно. Таких страничек достаточно много, вот самые популярные группы и сайты:

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Самый известный краснодарский сайт, на котором можно найти объявления типа: “аренда недорогого жилья”, “посуточная аренда жилья в Краснодаре”, “жилье в Краснодаре без посредников”, “комнаты в Краснодаре без посредников” - НЕАГЕНТ < a href="http://neagent.info/"< /a>.



Снять жилье в Краснодаре с риелторами

Агентства недвижимости в Краснодаре можно найти чуть ли не на каждом углу, но не всем стоит безоговорочно доверять. Если риелторы предлагают вам список адресов взамен небольшой суммы (2-3 тыс. рублей), стоит задуматься. Потому что «липовые» адреса – явление частое.

Если уж вы решили снять квартиру, прибегнув к помощи агентства, то изучите для начала его репутацию. В Краснодаре не так много агентств с многолетним опытом работы.



Стоимость аренды жилья в Краснодаре

Комнату в Краснодаре можно снять в среднем за 10 тыс. рублей. Однокомнатную квартиру - за 15 тыс. рублей. На этой страничке < a href="https://regionalrealty.ru/krasnodar/migrate/">о переезде в Краснодар< /a> есть все цены на аренду в городе.



Снять квартиру в Краснодаре без мошенников

Аренда квартир в Краснодаре может стать «русской рулеткой», если допустить ряд ошибок в выборе временного жилья. На что нужно обратить внимание при поиске квартиры:

Запросите выписку из Росреестра, чтобы убедиться в том, что квартиру вам сдает настоящий владелец. Это можно сделать в любом МФЦ.

Заключайте договор с арендодателем, не обращайте внимание ни на какие доводы хозяина квартиры. Договор – подушка безопасности при съеме квартиры.

В договоре должна быть установлена сумма оплаты и время оплаты.

Факт оплаты должен быть подтвержден распиской, где необходимо указать сумму, кем произведена оплата и за какие услуги.

