Зачем нужны минеральные удобрения

02-13

Из года в год тех, кто всерьез думает заняться огородничеством и садоводством становится всё больше.



Всезнающая, умная статистика констатирует, что всего несколько 10-летий тому назад, обычно, это была привилегия сельских жильцов, то теперь к родной Земле-Матушке влечет и городских жителей.



По этой причине действенно развивается фермерская система хозяйствования, появилось много модерновых садоводов и огородников, которые желают обрабатывать личные приусадебные участки на огородах, на дачах, в садах.



Однако достичь того, дабы славились непревзойденной урожайностью персики, яблони, сливы, груши, уродило горы моркови, перца, картофеля, свеклы, огурцов, томатов не так то легко.



Мы же знаем, для того, чтобы иметь образцовый размер урожая, на протяжении всего года надо ответственно думать о должном состоянии почвы.



Тут важно совершенно все: и сделанная во время уборка от растительных остатков прошлого урожая культур, и вскопка, и ремонт дренажных свойств, и благоразумное введение удобрений.



Удобрения для отличного развития, роста всевозможных растений имеют значительное значение.



Довольно часто минеральные витамины земли необходимы всем без исключения растениям, для того чтобы они всегда имели хорошую урожайность, никогда не пропадали от болезней, смогли легко пережить суровую зимнюю пору.



Любое из растений: и злаки, и деревья, и кустарники, и цветочки, и овощи - не имеет основы для того, чтобы хорошо расти, полноценно созревать, если его лишить регулярного питания удобрения npk.



Разумеется, все насаждения, как и представители человечества, фауны, постоянно нуждаются в регулярном питании.



При условии, что по какой-либо причине определенный естественный баланс потребных веществ в организме растительности расстраивается - оно принимается болеть и сможет порой погибнуть.



Умное применение органических удобрений, говоря конкретно: перегной, солома, вырванные сорняки, а также торф, опил, птичий помет, подкошенная траву с газонов, навоз животных, компост, листовой опад - сродни лечению лекарственными травами.



Но минеральные витамины земли: азот, железо, фосфор, магний, калий - это в целом лекарства быстрого влияния ради спешного излечения.



Может быть, умелое применение разнообразных минеральных гранул плодородия - это в действительности подлинное сельское садоводческое, огородническое, цветоводческое мастерство.



Потому что подача главных питательных элементов из органических удобрений в разнообразные насаждения в конкретной мере настраивается микроорганизмами из плодовитой, безупречной почвы, следовательно, минеральные удобрения - это, реально, своеобразная инъекция, каковую, хочешь - не хочешь, а растение втягивает.



Главными веществами для нормального созревания, развития, подрастания растений, бесспорно, являются сера, азот, кальций, фосфор, железо, магний, калий.



Это макрокомпоненты, которые конкретно требуются всем без исключения представителям флоры в немалом количестве.



А вот медь, натрий, марганец, алюминий, бор, молибден, кремний, цинк - это микроэлементы, и хоть они и желательны растениям, тем не менее в мизерных дозах.



И вот в этом деле находится сущее мастерство землероба - ни при каких обстоятельствах не перекормить.



Таким образом, возвращаясь еще раз к специальной докторской терминологии, при дозировке самых разных удобрений необходимо постоянно помнить главный закон: в малюсенькой ложечке - ценное лекарство, в огромной чашке - пагубный токсин.



Применяя удобрения однокомпонентные, комплексные, органические или минеральные рекомендуется запоминать, что усваиваться они должны лишь в некрепких составах.



Слишком большие дозы питательных препаратов смогут обжечь восприимчивые листья или корешки растительности.



Для подготовки подкормки необходимо использовать мягкую, отстоянную водичку, хорошо бы родниковую либо дождевую, когда есть хоть мизерная вероятность, комнатной температуры.