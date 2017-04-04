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Несерьёзно о серьёзном.

Хроника. Факты. Комментарии

Как то не так давно встретил на улице кришнаитов, угостили «рафаэлкой» и спели непонятную песню о бренности бытия – про то, что кого то то ли харей об раму, то ли рамой по харе, что в принципе однозначно. Только вот непонятно – кого? Хотя, в принципе, такая потенциальная возможность имеется у каждого из нас.

Житель Новосибирска госпитализирован после конфликта, который вспыхнул на обстановке общественного транспорта в Дзержинском районе города. Мужчина получил удар по голове. Сотрудники установили, что между ним и безработным 31 – летним мужчиной на одной из остановок на улице Трикотажная произошла ссора, в ходе которой один нанёс другому серьёзный удар.

Так вот стоишь на остановке, и вдруг раз – физиономия твоя не понравилась, слова за слово, и ты уже в больнице, ну или в наручниках, это как повезёт. Да, правы были ребята кришнаиты, оттого и песня у них печальная.

Житель Новосибирска предстанет перед судом за неуважение к суду – он обругал судью, который рассматривал его ходатайство о судимости. Теперь мужчине грозит ещё одна судимостью.

С таким характером в суд лучше вообще не ходить – прямиком в дежурную часть и явку с повинной писать мол, считаю, что суд у нас - … такой то такой то, действия судьи – такие то, такие то, а сам судья - … вообще … жалкая, ничтожная личность. Глядишь, и снисхождение будет.

Условный срок получил житель Новосибирска за кражу своей бывшей машины. Мужчина продал автомобиль, не отдав получателю вторые ключи. Новый владелец лишился транспортного средства через несколько месяцев.

Если бы он успел продать второй раз одну и ту же машину, то можно было бы смело сказать, что он пытался опровергнуть философское изречение о том, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Но он не успел. Поэтому изречение пока остаётся верным. Дважды можно вступить или влипнуть в одно и тоже дерьмо, потому что дерьмо – это устойчивое состояние, а вода динамичная среда. Во как.

Житель Новосибирска сковал свою ногу наручниками, но не смог их открыть самостоятельно. Освободиться ему помогли спасатели. Он решил проверить, застегнутся ли они на ноге. Они защёлкнулись, но открыть их он не смог, так как не было ключа.

И чего бы это взрослому человеку так экспериментировать, изначально зная, что ключа то нету? Да просто – сдуру. Сдуру – очень ёмкое по своему содержанию слово. Сдуру можно хоть чего. Сдуру люди женятся, разводятся, бросают работу, уезжают в другие города, воруют, врут, и даже могут врезать в глаза – хоть правду – матку, хоть правой от плеча. И если скажем, спросишь человека – «чего это ты, Вася, пить то бросил?

- Да закодировался сдуру». И сразу всем всё понятно. А если начнёт мямлить: «проблемы на работе, скандалы в семье, да и деньги улетают вместе со здоровьем» – то тут не каждый поймёт, да ещё и посмеётся за глаза. В общем «сдуру» очень полезное в обиходе во всех смысловых отношениях слово. Но, уважаемые читатели, никогда ничего не делайте сдуру, будьте осторожны, бдительны, мудры и благоразумны, что бы не попасть невзначай в сводку происшествий, а то придётся мне о вас написать что нибудь такое – колкое и ехидное. А я ведь напишу – у меня рука не дрогнет, однако…

Владимир Яковлев