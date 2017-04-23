И кто мы после этого? Тесты после секса.  
Регистрация
Форум Чат Блог
Титульная »Блог»Блог пользователя gemikic»Благодаря чему все мы так любим кофе
23 апреля, 2017 - воскресение
05-02
gemikic

Благодаря чему все мы так любим кофе

Возбуждающий, необычный и противоречивый, поднимающий торжественное настроение, чарующий, ароматный. Крепчайший, нежный, аппетитный, терпковатый, с своеобразным, воздушным привкусом фруктов или со сливками.

Все описанное, кроме шуток, о нем - о взбадривающем кофе.

Неопровержимо, что кофе известен и обожаем во всех державах, на почти всех континентах.

Очень трудно конкретно выделить наилучший рецепт приготовления ароматного, вкусного кофе.

Среди массы известных неодинаковых вариантов всякий из нас предпочитает свой исключительный, "собственный.

Кое-кому, несомненно, по душе проверенные годами, нейтральные кофейные напитки, а, быть может, иные постоянно желают сверхновые, возбуждающие с прибавленьем алкогольных эликсиров: виски, ликера, бренди, коньячка.

А скольким настоящим обожателям удивительного, пахучего бодрящего напитка, индивидам энергичным и деятельным очень нравится исследовать, пробовать, импровизировать, раздобывать, а вслед за тем без проблем и быстро своими руками делать фирменные, восхитительные кофейные напитки.

Приблизительно 3000 лет существует изобильная, потрясающими фактами и интересными легендами, прадедовская история об идеальном напитке, подаренном людям окружающей природой.

Достоверных данных о происхождении напитка бодрости в данный момент не хватает, тем не менее, традиционно отечеством принято считать Эфиопию.

Благодаря изумительному качеству бодрящий напиток способен просветлять мысли, улучшить работоспособность головного мозга, активизировать кратковременную память, следовательно все мы в силах в наиболее сжатые временные сроки принимать экстренные и главные решения, сосредоточиваться на тех проблемах, какие требуют особенного участия на этот момент.

Неспроста же сей напиток употребляют на сложных переговорах, в приемных высокопоставленных лиц и в организациях, на важных совещаниях, где первостепенное место занимает интеллектуальная активность.

В кофейных пахнущих зернышках действительно располагаются наиболее разные органические компоненты: кофеин, тригонеллин, минеральные соли, белок, эфирные масла, хлорогеновая кислота, даже более того, в удивительном составе кофейка выявлены железо, кальций, фосфор, калий, витамины B6, В2, PP как выбрать кофе в зернах.

Не зря, многократные, единые эксперименты в современной Италии, Японии, США, пленительной Франции показали, что регулярное, рассудительное употребление кофе крепко оберегает каждого человека от разного рода заболеваний, как болезнь Паркинсона, гипотензия, рак печени, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет.

Вдобавок, кофе великолепно бережет от кариоза, увеличивает эффективность лекарственных препаратов, сокращает аллергические реакции, понижает вред от курения.

Небольшая чашка будоражащего, крепкого, чарующего, благоуханного кофейка превосходно позволяет с утра оживиться от сладостного, безмятежного сна.

И как же замечательно, когда в комнате появляется знакомый аромат и с первым глоточком такого горячего, ароматного чуда, подсознание понимает все в порядке, все хорошо.

До сегодняшнего времени можно встретить неодинаковые рассуждения, полезен кофе либо же вредит нашему состоянию здоровья.

Впрочем знаменитые ученые так и не пришли единодушно к определенному выводу, хотя длительное время ведутся полемики.

Забавно, но именно кофе "освобождает" сентиментальных, изнеженных женщин от депрессий, стрессов, конфликтов намного чаще, чем стойких мужчин.

Пожалуй, душистый, горяченький, оживляющий кофе роднит с коллегами, возлюбленными, друзьями, поскольку это привлекательный, отличный повод, чтобы утихомириться, перевести дух, набраться сил, расслабиться, обсудить накопившиеся проблемы.

Голосовать
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Результат:
кофемания
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Все теги
2009 (12)Армия (13)байки (64)басни (41)бюджет (5)видео (37)водка (14)выступление (43)даты (23)девушка (4)детектив (14)дети (4)детская комната (16)ёбвгд или гибдд (8)ёпрст (20)женщина (24)жизнь (58)журнал (33)интервью (13)интернет (5)ироническая поэзия (368)истории из жизни (110)каламбуры (45)КВН (5)конкурс (10)концерт (25)красная бурда (156)Кремль (5)крылатые фразы (12)любовь (39)Любовь (32)миниатюры (36)Москва (15)мысли (51)мысля опосля (17)ни о чём (28)новый год (4)объявления (5)одиночество (17)одностишия (6)околесица (10)пародии (78)песня (16)подписка (12)поздравление (5)поисковые запросы (9)праздник (38)прикольные поздравления с днем рождения (17)проза (42)Путин (7)радио (11)распространение (7)рассказ (37)Редькин (10)россия (10)Россия (42)сайт (13)сатира (4)секс (20)сказка (54)Сказка (22)сказки (51)словарь (7)смешная сказка (26)смешные животные (15)смешные стихи (284)смешные фразы (18)спорт (5)стихи (162)Стихи (6)ТВ (12)трусы (10)фантазия (26)фото (11)футбол (7)хайку (4)хоккей (12)хокку (4)частушки (9)Черномырдин (8)Чехов (5)чёрный юмор (55)юбилей (6)юмор (286)
Аудиодиск «Красная бурда. Журнал у микрофона» Диск 6.
99
рублей
Журнал у микрофона №6
Подробнее
Положить в корзину
Магнит "Олимпийская масленица"
49
рублей
Магнит "Олимпийская масленица"
Подробнее
Положить в корзину
смешные стихи про любовь  
Совместный проект Сергея Кузнецова и ООО «Журнал «Красная бурда». Использование материалов разрешается только с письменного согласия администрации журнала.
AVERMASTER
 