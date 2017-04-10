Заключение бесплодие - не унывайте. Есть оптимальный выход

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Даже предположить трудно, что за предыдущее десятилетие количество представительниц женского пола, которые желают, но не имеют шансов стать матерью, значительно увеличилось.



Каждой девочке, девушке, представительнице женского пола имеет принципиальное значение иметь понятие, что предпосылки зарождения женского бесплодия разнообразные: это и воспаление яичников, и непроходимость маточных труб, и половые инфекции, и гормональные нарушения, и травма матки при аборте, и ожирение, и, конечно же, возраст календарь овуляции и зачатия.



Мы же знаем, что немногочисленные эксцентричные, организованные, самолюбивые леди не спешат родить из-за целого ряда всевозможных моментов, включая сильное стремление получить профессию, создать карьеру, быть в любой момент денежно независящими. А благоприятное время непреклонно следует гигантскими шагами: женщина стала самостоятельной, успешной, ухоженной леди, состоялась профессионально. Есть у нее все: и прочная семья, и порядочный, обожающий муж, и элитное жилье, и современная, роскошная обстановка, и даже автомобиль. И вот в конце концов, она однозначно понимает, что в ее процветающей, отменной, драгоценной, радостной жизни так недостает теплого, беззащитного, крохотного человечка, которого невообразимо хотелось бы перецеловать, прижать к сердцу, сжать в объятиях.



Узнав в кабинете известного, регионального гинеколога ужасный, беспощадный диагноз "бесплодие", она впадает в безнадежность и панику. Чаще всего это активизирует рев, преуменьшенную самооценку, потерю вкуса к жизнедеятельности, ощущенье боязни, вины, ненужности и логичный вопрос: "За что? Но почему?" А теперь, упомянем, вероятно, самое-самое главное.



Радует то, что масса первопричин бесплодия на практике считаются отнюдь не врожденными, а приобретенными. Когда своевременно направиться к доктору и в случае оперативной профилактики - бесплодия можно избежать. Самое главное - без опоздания обнаружить совершенно все патологии, проводить постоянные обследования, профессионально лечить воспалительные процессы, следить за состоянием своего организма.



К тому же, дамам, заинтересованным забеременеть, нужен пышущий здоровьем образ жизнедеятельности: пешие прогулки на свежем воздухе, отдых, правильно сбалансированное питание, полноценный сон.







Даже такой трудный, неблагоприятный диагноз, как отсутствие маточных труб, тот, который поначалу слыл безусловным бесплодием, на данный момент лечится посредством ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).







Не забывайте: при грамотно подобранном определенном лечении желаемая беременность наступает в довольно сжатые сроки времени!