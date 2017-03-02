Есть ли возможность совсем излечить остеохондроз

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К сожалению, неоднократно многие люди соприкасаются с "простреливающими", внезапными, чудовищными болями в шее, пояснице, плече, лопатках, не дающими, ни на минуту, ни разогнуться, ни пошевелиться, ни наклониться. Вместе с такой болью человек часто ощущает головокружение, головную боль, тошноту, раздвоение в глазах, рвоту, шум в ушах, мушки перед глазами, перенапряжение и затекание мускул.



По статистическим данным, большая часть жильцов всего мира в определенный момент, но пересекаются с истинным виновником таких довольно досадных проблем - преждевременным остеохондрозом.



Поначалу многие почти всегда думали, что болезнь начинается только лишь с возрастом, является показателем дряхления всего организма, что это болезнь стареющих граждан, дедушек и бабушек.



По сути дела, остеохондроз в наше время поражает и современную молодежь, которая продолжительно сидит за компьютером, почти что не спит в ночное время, питается полуфабрикатами, занимается модным катанием на скейтбордах. Более того, нехорошая экология, небольшая двигательная активность малоподвижность гиподинамичность, повальная урбанизация, введение в состав питания нынешнего человека высококалорийных углеводистых продуктов, постоянные переохлаждения привели к тому, что первоначальные симптомы остеохондроза появляются даже у детей!



Существует множество теорий формирования остеохондроза, следовательно, надо действительно изучить первопричины его происхождения такие как: частые нервные стрессы, ушибы позвоночного столба, чересчур мягкие матрацы и подушки, плохое развитие костно-мышечный системы, наследственность, искривление позвоночника, большой вес, интоксикации с нарушением обмена веществ, плоскостопие, резкие физические перегрузки в неудобных позах, злоупотребление спиртным.



Остеохондроз не настолько ужасающ, если человек располагает багажом знаний о таком процессе панические атаки при шейном остеохондрозе симптомы.



Самой образцовой профилактикой остеохондроза, конечно же, станет для молодежи, подростков оживленное движение, "феномен мышечной радости", хорошая физическая нагрузка! В таком варианте, для своевременной профилактики надо идти в танцевальные студии, плавательные бассейны, фитнес-клубы, физкультурные залы, вдобавок плодотворно поможет любимое увлечение: собирание ягод и грибов, рыбалка, пешие прогулки, пробежки, парилка, массаж.



Массаж значительно нормализует тонус, убирает перенапряжение мускулатуры спины, ускоряет кровоснабжение обязательно в том случае, что массажист - профессионал своего дела, поскольку безграмотный массаж способен причинить новые травмирования, как-никак это, непременно, приводит к смещению в худшую сторону самочувствия заболевшего.