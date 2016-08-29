Компас указал на преступника из Магнитогорска!
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Отгадывайте видеозагадки от "Красной бурды"!
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29 августа, 2016 - понедельник
18-55
shishmar
Отгадывайте видеозагадки от "Красной бурды"!
Отгадывайте видеозагадки от "Красной бурды"!
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Результат:
красная бурда
видео
юмор
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29.08.16 23:23
Muddy_Roger
Самой тонкой загадкой из тогдашней подборки на "загадочной странице" была корейская загадка: "Гадил, гадил, а радость доставил" (ʞонǝm). Была в ней какая-то стоическая кинологическая грустномудрость. Ну а к этой вот загадке на ютюбе - разгадка никакая не труба, а вовсе Вовка-морковка с Уральмаша.
30.08.16 14:54
shishmar
Почему-то показывает только одно видео, хотя должно проиграть сразу несколько загадок. Согласен, дальше повеселее загадки идут.
31.08.16 21:36
FoxDown
Очень быстро даётся ответ, не успел ответить ни на одну загадку, кроме той, что про Стерлитамакский нефтехимический завод, да и та оказалась про щенка. Нельзя ли сделать загадки для тугодумов, чтобы часа на полтора каждая и чтобы все про нефтехимический завод, а то просто невозможно их отгадать нормальному человеку?
И поскольку я сам человек, не обделённый способностью к юмору, то предлагаю такой вариант:
"Кто продрав шары идёт на Стерлитамакский нефтехимический?" Отгадка: завод.
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