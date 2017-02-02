На вершине премудрости: интересные новости со всего мира

04-28

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. Оригинальные дома-термитники обустроены хлевами, кладовками, конюшнями и различными нужными для хозяйства пристраиваниями.



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